Apple opět spojuje síly s Imagination Technologies

Jablečné společnosti se daří po všech stránkách. Prodeje naprosté většiny jejích produktů jsou velmi dobré, služby včetně Apple TV+ a Apple Arcade si vedou též dobře a společnost obecně do nového roku vykročila správnou nohou. To ostatně potvrzuje i skutečnost, že se technologickému gigantovi podařilo vyřešit dlouhý spor se svým bývalým dodavatelem grafických čipů, společností Imagination Technologies. Právě s ní Apple podepsal novou dohodu, jež má zajistit převzetí duševního vlastnictví a budoucí vývoj.

Je to zhruba tři roky, co se Apple rozhodl přestat spoléhat na svého dodavatele, společnost Imagination Technologies, a místo toho se zaměřil na výrobu vlastních grafických čipů. V tu dobu pochopitelně jablečná společnost výrobce informovala o tom, že nejpozději do roku 2019 převezme výrobu pod svá křídla a jeho služby tedy v podstatě nebude v budoucnu potřebovat. O nějakou dobu později ostatně Apple přispěchal s procesorem A11, šitým na míru pro iPhone 8 a X, který obsahoval nové grafické jádro. To vyústilo ve snížení poplatků a podílu na prodejích, které putovaly do kapsy společnosti Imagination Technologies, jíž výrazně klesly příjmy. Výrobce se dokonce uchýlil ke stížnosti na praktiky Applu, především tedy z důvodu neuspokojivých ročních výsledků. Napětí mezi giganty navíc eskaloval fakt, že jablečná společnost během tahanic zaměstnala několik bývalých pracovníků svého tehdejšího dodavatele, což jen přililo olej do ohně.

Netrvalo dlouho a výrobce Imagination Technologies se musel smířit s porážkou. Akcie společnosti se propadly o více než 70% a krátce po podání stížnosti ji odkoupila firma Canyon Bridge sídlící v Silicon Valley, údajně spadající pod jisté orgány čínské vlády. Přesto to však se svým nenadálým sokem Apple nevzdal a podepsal se společností novou několikaletou dohodu, jež má zajistit přístup kalifornského giganta k duševnímu vlastnictví a patentům. Konec konců, není divu. Britský výrobce před nějakou dobou oznámil, že se ještě zdaleka do důchodu nechystá a přispěchal s oznámením nového grafického čipu IMG A-Series, který se podle dostupných informací může pochlubit nevídaným výkonem. Uvidíme, co je na těchto odvážných tvrzeních pravdy.