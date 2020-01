Jimmy Iovine se rozpovídal o svém odchodu z Applu a streamovacích platformách

V jablečné společnosti se doslova podávají dveře. V uplynulém roce Apple zažil odchod mnoha přínosných a dlouholetých zaměstnanců, kteří si nakonec z rozličných důvodů našli útočiště jinde a rozhodli se pro další životní etapu. Nejinak je tomu i u Jimmyho Iovina, který ze společnosti odešel již v roce 2018 po krátkých, ale produktivních 4 letech. Právě ten se o svém odchodu rozpovídal a nastínil také svůj názor na streamovací platformy, z nichž jednu sám pomáhal budovat.

Jimmy Iovine sice nezažil tak dlouhou kariéru u Applu jako ostatní, ale i tak se mu podařilo rozjet spoustu úspěšných projektů, které společnost postupně transformovaly. Poprvé se dostal pod křídla kalifornského giganta v roce 2014, těsně po akvizici Beats, kdy začal pracovat na spuštění Apple Music a rozhlasové stanice Beats 1. V roce 2018 však usoudil, že je čas posunout se dál a ze společnosti odešel. Naštěstí má k technologiím i hudbě stále nanejvýš pozitivní vztah, což dokazuje v nejnovějším rozhovoru, kde se vyjádřil ke svému odchodu a mediálním platformám umožňujícím streamování hudby. Podle jeho slov mu ještě za dob Napsteru, peer-to-peer softwaru sloužícího ke sdílení hudby, došlo, že nahrávací společnosti nemohou bez technologií efektivně fungovat. Proto ho tehdy překvapilo, že se většina nahrávacích gigantů chtěla s tvůrci Napsteru soudit a podobnému šíření skladeb zabránit.

V tu dobu se Iovine také potkal se Stevem Jobsem a Eddym Cuem, dvěma nadanými lidmi, kteří si nade vše vážili inovací. Právě touha po spojení technologií a hudby vedla k vytvoření Beats, společnosti, jež měla za cíl zvednout povědomí o alternativních možnostech přehrávání skladeb a zajištění pokroku v hudebním průmyslu. Jak společnost postupně rostla, Apple a Beats se začaly postupně oddělovat a jak Steve Jobs, tak Iovine si šli vlastní cestou. To platilo až do roku 2014, kdy došlo k akvizici Beats jablečnou společností a Jimmy se opět spojil síly s kalifornským gigantem. Na svůj účet si od té doby připsal spuštění Apple Music, rozhlasové stanice Beats 1 a spoustu dalších větších či menších úspěchů. Nelichotivě se však vyjádřil na adresu streamovacích platforem, kde podle něj kámen úrazu tkví v tom, že nepřinášejí příliš inovací a konkurence se nemá jak odlišit. Za rozličný přístup pochválil Spotify, které se zaměřuje na podcasty a další originální obsah.

„Když jsem se potkal se Stevem Jobsem a Eddym Cuem, ihned jsem si pomyslel – tak tenhle způsob uvažování je přesně to, co potřebujeme. Konec konců, pracuji se spoustou rozmanitých umělců a jedním z nich je i Dre. Je to perfekcionista a dle mého názoru jeden z nejlepších hudebních tvůrců všech dob. Vedl jsem s ním dlouhou diskuzi a svěřil se mi, že ho trápí jedna věc. Tou byla skutečnost, že celá generace, včetně jeho dětí, poslouchala hudbu na nekvalitních a nedostačujících zařízení. A právě to byl první impulz, díky němuž společnost Beats spatřila světlo světa. Několikrát jsme dokonce seděli se Stevem Jobsem v řecké restauraci a on mi vysvětloval, jak by měl správný hardware k poslechu hudby vypadat. Nastínil mi distribuci i samotnou výrobu.

Podobné to bylo i s Apple Music. Byla to zcela nová kreativní překážka, kterou jsem musel překonat. Jak službu odlišit od konkurence? Jak zajistit, aby se právě tento způsob poslechu stal budoucností hudebního průmyslu? Po několika letech jsem se ale rozhodl, že bude lepší, když vykročím svou vlastní cestou a přenechám to někomu dalšímu. Všechny streamovací platformy jsou totiž více méně podobné, ne-li stejné. Zatímco v kinematografickém průmyslu to není až tak horké a jak Disney, tak například Netflix tvoří naprosto něco jiného, v otázce hudby je to bohužel problém,“ vyjádřil se Jimmy Iovine. Uvidíme, zad v budoucnu ještě s něčím přijde, nebo si dá na chvíli pauzu.