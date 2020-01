Spuštění výroby AirPods ve Vietnamu klepe na dveře

Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, která propukla v loňském roce, evidentně stále ještě nebere konce. Společnost Apple vyvíjí čím dál intenzivnější snahu o přesun výroby svých produktů mimo území Číny, a o úspěchu této strategie je skálopevně přesvědčen. Nedávno se ukázalo, že dva z dodavatelů Applu – společnosti Goertek a Luxshare – hodlají investovat do výroby AirPods a AirPods Pro ve Vietnamu.

Společnost Goertek je v současnosti zapojená do výroby a sestavování AirPods a kabelů Lightning. Firma sídlí ve Vietnamu a testovací výrobu AirPods podle dostupných zpráv měla zahájit již loni v červenci. Tato výroba byla ale součástí zkušební fáze, protože společnost Apple zatím svůj výrobní plán pro Vietnam nedokončila. Plnohodnotná výroba bude zahájena teprve po skončení zmíněné testovací fáze. Tento postup není v oblasti technologického průmyslu ničím neobvyklým. Firmy často v rámci zkušebního provozu žádají své (potenciální) dodavatele o výrobu daných produktů či součástek pouze v omezeném množství. Vypadá to, že výroba ve Vietnamu by pro Apple opravdu mohla být velmi perspektivní – podle zmíněných zpráv je doprava součástek z Číny do Vietnamu relativně jednoduchá a bezproblémová, a náklady na zaměstnance jsou zde navíc o dvě třetiny levnější než v Číně.

Apple u svých bezdrátových sluchátek opakovaně zaznamenává opravdu silnou poptávku, a v jejím zájmu již v loňském roce navýšil výrobu AirPods Pro z jednoho milionu kusů na minimálně dva miliony kusů měsíčně. Zvýšené poptávce chce Apple přizpůsobit i výběr dodavatelských řetězců, které pověří výrobou svých AirPodů. Zatímco hitem předloňských Vánoc se staly „klasické“ AirPody, letos zákazníci nakupovali zejména nejnovější AirPods Pro, která se tak před svátky stala prakticky nedostatkovým zbožím.