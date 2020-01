Apple chystá revoluční ozvučení pro MacBooky

Apple to s rozšířenou realitou myslí smrtelně vážně a kromě jablečných telefonů a iPadů začíná pokukovat také po využití na dalších zařízeních, jako jsou například MacBooky. Ač by se totiž mohlo zdát, že si technologický gigant dal se záplavou nových patentů pauzu, není tomu tak. Přes svátky společnost nelenila a přišla s dalším pozoruhodným návrhem, jak by se dala rozšířená realita efektivně využít. Tentokrát se však Apple zaměřil spíše na zvukovou stránku věci a prostorové vnímání.

Je to zhruba měsíc, co Apple přispěchal po delší době s dalším zajímavým patentem, opět týkajícím se rozšířené reality. Pojednával o využití virtuálního rozmístění zdrojů zvuku, tedy stručně řečeno prostorového vnímání zvuku, které by umožnilo lepší akustiku a efektivnější komunikaci, či poslech hudby. Celý koncept se však zaměřoval výhradně na konferenční hovory, kdy by systém automaticky rozpoznal na koho hovoříte a podle toho upravil hlasitost i směr, z něhož zvuk vychází. Netrvalo dlouho a společnost přišla s dalším návrhem, který na zmíněný patent v podstatě navazuje, avšak nabízí širší využití. Podobného výsledku totiž chce společnost dosáhnout i u MacBooku, kde jsou však podmínky o poznání těžší. Cílem je jednoduše řečeno nabídnout vtahující zážitek, kdy budete mít pocit, že se na daném místě opravdu nacházíte. Díky propracované simulaci totiž totiž nebude zvuk vycházet přímo z reproduktorů, ale právě z místa, odkud by vycházel i v reálném životě. K tomu výrazně dopomáhá technologie potlačení hluku, díky níž si mohou reproduktory pohrávat s rozličnými frekvencemi a směry.

Zbytek by závisel na algoritmu, který by upravil audio tak, aby odpovídalo dané situaci a přizpůsobilo se složení lidského ucha, rozměru dané místnosti, odrazivosti jednotlivých povrchů a především vzdálenosti od zdroje zvuku. Technologie potlačení zvuku by poté zajistila, že jednotlivé reproduktory na obou stranách zařízení budou vydávat zvuk pro každé ucho zvlášť, a nabídnou tak iluzi toho, že se nacházíte blíže či dále od zdroje. Celý koncept se inspiruje u HomePodu, který se automaticky přizpůsobí akustice a rozměrům místnosti. Jedinou nevýhodou je kamera, kterou MacBook postrádá. Tu by však v tomto případě mohl nahradit například iPhone, který by zajišťoval obraz, zatímco o zbytek by se postaral právě MacBook. Uvidíme, zda tento patent Apple využije.