Na notebooky Dell půjde zrcadlit obrazovka iPhonů, nabídnou i kopii AirDropu

Není žádným tajemstvím, že největší zbraní produktů od Applu je jejich vzájemná spolupráce v “ekosystému”, kdy funkce iPhonu doplňují například Mac, který zase doplňuje Apple Watch, HomePod či Apple TV. Přesně kvůli tomu ostatně platí, že se jablíčkáři snaží nakupovat elektroniku právě z dílny Applu, aby svůj “ekosystém” rozšířili a své iVěci v něm mohli využívat skutečně naplno. Chuť zapojit se do jablečného “ekosystému” dostal nicméně nyní i výrobce notebooků Dell, který brzy umožní majitelům iPhonů využívat jeho notebooky s Windows částečně jako Macy.

Již poměrně dlouhou dobu nabízí svým uživatelům Dell poměrně zajímavý nástroj Dell Mobile Connect, který umožňuje propojení androidího smartphonu s počítačem například pro jednodušší přenos dat a podobné věci. Nyní Dell oznámil, že chystá pro tento nástroj velkou aktualizaci, která bude určena primárně na jablíčkáře a která jim umožní například velmi jednoduše bezdrátově přesouvat soubory z iPhonů do notebooků (tedy jakási obdoba AirDropu) či zrcadlit obrazovku na displej notebooku, což je trochu paradoxně funkce, kterou si nyní oficiálně vychutnají jen majitelé Apple TV. Přes Dell Mobile Connect bude dále možné odpovídat například i na příchozí SMS zprávy na iPhone, což doposud také umožňovaly jen Macy. Otazníky nicméně stále visí nad telefonáty, FaceTime a iMessage.

V tuto chvíli není bohužel zcela jasné, zda se na vývoji aktualizace podílel Apple či nikoliv. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to skutečně zajímavý krok směrem k otevření relativně uzavřené platformy, který bychom od něj zřejmě absolutně neočekávali. Nicméně je možné, že Dell zkrátka jen využil určitých funkčních alternativ, na kterých bude celá novinka stavět. Ty totiž samozřejmě ve více či méně kvalitních formách existují. Kdy update nástroje dorazí zatím známo není, podle Dellu by to však mělo být brzy. Snad se tedy po jeho vydání dočkáme i zodpovězení všech našich otázek.