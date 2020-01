Funkce Tíseň SOS z iPhonu zachránila ženu před napadením

Jak iPhone, tak další jablečná zařízení mají spoustu užitečných funkcí, které se hodí nejen k ulehčení života, ale především také k jeho zachování. Nejinak je tomu i u funkce Tíseň SOS, po jejíž aktivaci se telefon okamžitě spojí se záchrannými službami a zavolá na místní bezpečnostní linku. V některých zemích je dokonce možné si vybrat, zda má smartphone vytočit hasiče, policii, nebo záchranáře. Stejně tak je možné nastavit i nouzové kontakty, jimž bude v případě aktivace odeslána textová zpráva shrnující všechny podstatné informace. Sice by vás mohlo napadnout, že podobnou věc nikdy nevyužijete, avšak jedné ženě ve Spojených státech s největší pravděpodobností zachránila život.

Fotogalerie iPhone 11 Pro 1 iPhone 11 Pro 2 iPhone 11 Pro 3 iPhone 11 Pro 4 +4 Fotek iPhone 11 Pro 5 iPhone 11 Pro 6 iPhone 11 Pro 7 Vstoupit do galerie

Funkce Tíseň SOS je užitečná nejen v případě, že se někde ztratíte, nebo se nemůžete z důvodu zranění dopravit do bezpečí, ale také při útoku. Ostatně, to samé zažila také žena z Virginia Beach ve Spojených státech, která čelila potenciálnímu útoku a její iPhone jí s velkou pravděpodobností zachránil život, či ji minimálně ušetřil doživotních zdravotních komplikací. Celá situace se začala odehrávat poměrně nevinně. Dotyčnou ženu oslovil cizí muž, který údajně ztratil svůj jablečný telefon a potřeboval využít aplikaci Find My iPhone. Neměl však tušení jak telefon ovládat a bylo zřejmé, že má v plánu si ho nechat. Jakmile původní majitelce došel záměr neznámého muže a telefon si vzala zpátky, násilně se ji pokusil znehybnit a přidržet u země. Naštěstí neměl o funkci SOS ponětí, a tak oběť, stále držíc iPhone v ruce, nahmatala kýžená tlačítka a přivolala na místo policii. Ta následně uprchlého muže vystopovala a zatkla za fyzické napadení.

„Vzala jsem si svůj telefon zpátky a rozběhla jsem se pryč od něj. Zatarasil mi cestu, chytil mě a snažil se mi zacpat ústa. Pokusila jsem se křičet o pomoc, ale marně. Přitlačil mě k zemi a stále se mě snažil umlčet,“ vyjádřila se napadená žena. Ač byl útočník dopaden, nejedná se o první ani poslední případ, kdy funkce SOS zachraňovala životy. Prim v tomto ohledu hrají zejména Apple Watch, díky nimž se nedávno podařilo lokalizovat například ztracené jachtaře. Jisté je, že se Apple stále snaží tyto služby zdokonalovat a v rámci nastavení nabízí spoustu možností, jak si tuto funkci přizpůsobit.