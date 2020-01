7 aplikací a her na Mac App Store, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (3. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

S pomocí aplikace xLine můžete vytvářet velice přehledné mind mapy, s kterými můžete mapovat vaše takzvané myšlenkové pochody. To může přijít vhod například ve společnostech při brainstormingu, kde můžete zaznamenávat jednotlivé nápady a následně jejich větvě případně rozšiřovat.

Fotogalerie Aplikace se slevou - xLine 1 Aplikace se slevou - xLine 2 Aplikace se slevou - xLine 3 Vstoupit do galerie

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Určitě jste se již někdy setkali se situací, kdy někdo při práci či prohlížení internetu stál za vámi a přes rameno pozoroval, na co se zrovna koukáte. Ať už se jednalo o vašeho nadřízeného nebo kamaráda, rozhodně víte, že se nejedná o nic příjemného. Přesně s tímto si dokáže poradit aplikace Rearview – prying eyes alarm. Ta totiž dokáže pomocí vaší webkamery rozpoznat počet tváří a případně vás ihned informovat o tom, že se někdo vyskytuje za vámi.

Fotogalerie Aplikace se slevou - Rearview - prying eyes alarm 1 Aplikace se slevou - Rearview - prying eyes alarm 2 Aplikace se slevou - Rearview - prying eyes alarm 3 Aplikace se slevou - Rearview - prying eyes alarm 4 Vstoupit do galerie

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Any PDF Converter Pro si dokáže poradit s jakoukoliv úpravou a převáděním dokumentů ve formátu PDF. Jedná se o jeden z nejlepších nástrojů na trhu a dokáže si poradit téměř s jakýmkoliv formátem a úpravou.

Fotogalerie Aplikace se slevou - Any PDF Converter Pro 1 Aplikace se slevou - Any PDF Converter Pro 2 Aplikace se slevou - Any PDF Converter Pro 3 Aplikace se slevou - Any PDF Converter Pro 4 +2 Fotek Aplikace se slevou - Any PDF Converter Pro 5 Vstoupit do galerie

Původní cena: 499 Kč (Zdarma)

Pracujete častokrát s textem, jste vývojář, nebo se věnujete například tvorbě plakátů a propagačních letáků? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste se měli podívat na aplikaci Font Preview – Font Picker. S pomocí této appky si totiž můžete zobrazit náhled všech písem, které máte na vašem zařízení, a případně přímo zkopírovat jejich kód pro vybrané programovací jazyky.

Fotogalerie Aplikace se slevou - Font Preview - Font Picker 1 Aplikace se slevou - Font Preview - Font Picker 2 Aplikace se slevou - Font Preview - Font Picker 3 Aplikace se slevou - Font Preview - Font Picker 4 Vstoupit do galerie

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Ve včerejším článků této pravidelné rubriky jsme si zmiňovali aplikaci German FlashCards. Appka Russian FlashCards pochází od stejného vývojáře a jejím cílem je vás naučit ruský jazyk. Konkrétně tak můžete rozšířit svou slovní zásobu až o více než čtyři tisíce slovíček, které jsou samozřejmě doplněny kvalitními audionahrávkami pro co nejlepší fonetiku.

Fotogalerie Aplikace se slevou - Russian FlashCards 1 Aplikace se slevou - Russian FlashCards 2 Aplikace se slevou - Russian FlashCards 3 Aplikace se slevou - Russian FlashCards 4 +2 Fotek Aplikace se slevou - Russian FlashCards 5 Vstoupit do galerie

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)

Jak i zde název napovídá, aplikace Story Planner for Writers cílí především na spisovatele, kteří si s pomocí tohoto nástroje mohou naplánovat příběh jejich díla. Tato appka navíc může přijít vhod i scénáristům a režisérům, kteří se díky ní dokáží daleko lépe zorientovat v celkovém dění.

Fotogalerie Aplikace se slevou - Story Planner for Writers 1 Aplikace se slevou - Story Planner for Writers 2 Aplikace se slevou - Story Planner for Writers 3 Aplikace se slevou - Story Planner for Writers 4 +4 Fotek Aplikace se slevou - Story Planner for Writers 5 Aplikace se slevou - Story Planner for Writers 6 Aplikace se slevou - Story Planner for Writers 7 Vstoupit do galerie

Původní cena: 479 Kč (379 Kč)

V operačním systému macOS bohužel nemáme žádné nativní řešení, které by nás informovalo o tom, zdali jsme připojeni do sítě internetu. Vidět můžeme pouze připojenou WiFi síť, což nemusí znamenat, že do zmiňovaného internetu máme přístup. Aplikace Internet Status: Online or Not nám přímo v horním menu baru ukazuje informace o našem připojení, jeho rychlost a IP adresy. Tato data navíc následně můžeme exportovat v praktickém formátu TXT.

Fotogalerie Aplikace se slevou - Internet Status: Online or Not 1 Aplikace se slevou - Internet Status: Online or Not 2 Aplikace se slevou - Internet Status: Online or Not 3 Aplikace se slevou - Internet Status: Online or Not 4 +2 Fotek Aplikace se slevou - Internet Status: Online or Not 5 Vstoupit do galerie

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)