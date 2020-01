Ultimátní test iPhonů: iPhone 11 Pro je 1000x výkonnější než původní iPhone

Z iPhone se stal za posledních 12 let nejdůležitější produkt společnosti Apple, kterého se každoročně prodají desítky milionů kusů. Dokonce ani kultovní iPody nesahají iPhonům po paty, co se prodejnosti týká. Od původního iPhone, který představil v roce 2007 Steve Jobs, stihl Apple v následujících letech rovnou 22 různých modelů iPhone (včetně modelů Plus a Max). Napadlo vás někdy jaký je rozdíl mezi jednotlivými modely nebo pak dokonce porovnat původní iPhone s tím nejnovějším?

Pokud ano, pak jste dostali stejný nápad jako YouTuber vystupující pod přezdívkou Mrwhosetheboss. Tomu s jeho více než 3 miliony odběratelů nedělalo problém sehnat 14 různých iPhonů od nejnovějšího po nejstarší a navzájem je porovnat. Hned na úvod bych rád dodal, že i když původní iPhone nenese žádné označení modelu, zdomácněl pro něj název iPhone 2g, který budeme v následujících řádcích používat.

Obrovský rozdíl dosáhl iPhone zejména v samotném výkonu telefonu. Aby mohl Apple nabízet lepší rozlišení displeje, kvalitnější fotografie, strojové učení a zejména pak kvalitnější hry a aplikace, potřeboval navyšovat výkon. V rámci benchmark testu se ukázalo, že iPhone 11 Pro je 1000x výkonnější než původní iPhone z roku 2007. Zatímco původní iPhone 2g dosáhl výsledku 710 bodů v rámci benchmarku, nejnovější iPhone 11 Pro nabízí 699 000 bodů ve stejném testu.

I přes obrovský rozdíl ve výkonu, co se testů týká, je zajímavé, že spuštění nativních aplikací jako je například kalkulačka bylo již v roce 2007 téměř instantní a při běžném používání předinstalovaných funkcí je dodnes rozdíl mezi spouštěním nativních aplikací původního iPhone 2g a dnešního iPhone 11 Pro poměrně zanedbatelný. Roli samozřejmě hraje rozlišení displeje a kdybychom nechali iPhone 2g pohánět displej z dnešních iPhonů, vše by bylo výrazně pomalejší. Ovšem na tu dobu a dané rozlišení se jedná o skutečně perfektní rychlost.

Naopak samotná kvalita fotoaparátu se během uplynulých dvanácti let měnila jen velmi pozvolna a ani jeden přechod ze staršího na novější model nelze označit za revoluční. Pokud srovnáte fotografii z iPhone 11 Pro a původního iPhone 2g, pak je rozdíl samozřejmě markantní, ovšem meziroční rozdíly jsou skutečně vždy pouze evoluční a občas je velmi těžké poznat rozdíl. To však platí pouze u fotografií při dobrém zdroji světla. V rámci nočních fotografií je vidět jak obrovskou cestu urazil fotoaparát doslova s každým jedním modelem. Rozdíl mezi iPhone 11 Pro a 2g je pak doslova neuvěřitelný. Na kompletní porovnání iPhonů se můžete podívat ve videu níže.