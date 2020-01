K nákupu iPhonu 11 (Pro) můžete nyní na iWantu získat bonus 1500 Kč

Komerční sdělení: Nenaděli vám před pár dny pod stromeček Ježíšek zbrusu nový iPhone 11 či 11 Pro, po kterém jste toužili? Nevěšte hlavu. Díky speciální akci na iWantu si jej totiž můžete nyní dopřát s velmi příjemným bonusem 1500 Kč, který dostanete k výkupní ceně vašeho starého iPhonu.

Získání bonusu 1500 Kč na nákup iPhonu 11 či 11 Pro je naprosto jednoduché. Stačí, abyste se svým starým iPhonem, který chcete vyměnit za nový, navštívili některou z prodejen iWant a zde jej nechali vykoupit kvalifikovaným personálem. Ten zhodnotí jeho stav, nabídne nejvyšší možnou cenu a pokud s ní budete souhlasit, přibalí v případě nákupu iPhonu 11 či 11 Pro ještě bonus ve výši 1500 korun navrch. Díky tomu vás tak nový iPhone vyjde na o poznání příjemnější cenu. Pokud například vlastníte iPhone 6s a je v hezkém stavu, iWant vám za něj vyplatí až 4000 korun, ke kterým přidá dalších 1500 korun, díky čemuž si tak budete moci iPhone 11 odnést už od 15 490 korun. Pokud vlastníte iPhone X, dostat za něj od iWantu můžete až 12000 korun plus 1500 korun bonus. iPhone 11 Pro Max by vás tak v takovém případě mohl vyjít jen na 19490 korun. Ale pozor, akce bude trvat jen do konce ledna a s jejím využitím tedy rozhodně nemá celu příliš dlouho otálet.

Pokud vás nové iPhony 11 či 11 Pro nelákají a raději byste sáhli po iPhonu 7, 7 Plus či XS, i pro vás máme dobrou zprávu. Ceny těchto modelu totiž na iWantu padly a to skutečně výrazně. V případě iPhonů XS se totiž jedná a vyšší jednotky tisíc korun, v případě iPhonů 7 a 7 Plus se pak jedná o slevy v rozmezí 500 až 1000 korun, které zajisté také potěší.