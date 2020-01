Jak na iPhone poslat neviditelnou zprávu

V případě, že vlastníte iPhone s biometrickou ochranou Face ID, kterou disponují všechny iPhony X a novější, tak jistě víte, že se vám nikdy sám od sebe na uzamčené obrazovce nezobrazí náhled příchozích notifikací – pokud jste si tedy nastavení oznámení nezměnili ručně. Bohužel, iPhony s Touch ID tohle ve výchozím nastavení nastavené nemají a náhledy příchozích notifikací se na domovské obrazovce zobrazí ihned – opět tedy, pokud jste ručně nezasáhli do nastavení. Věděli jste však o tom, že i u starších iPhonů s Touch ID můžete zapříčinit, aby se zpráva iMessage poslala bez náhledu, a to i tehdy, pokud bude mít dotyčný příjemce nastavené automatické zobrazování náhledů zpráv? S tímto fíglem se náhled v tomto případě nezobrazí, což se může hodit v mnoha situacích. Jak tedy na to?

Jak poslat neviditelnou zprávu

Před čtyřmi lety se jablečná společnost rozhodla, že v rámci nového iOS přepracuje zprávy iMessage. V nativní aplikaci Zprávy, odkud se iMessage posílají, jste nově mohli využít při zasílání různých efektů a dalších vizuálních vychytávek. Mezi těmito efekty se nachází také možnost s názvem Neviditelný inkoust, který dokáže zprávu zaslat tak, aby se její náhled za žádných okolností nezobrazil na uzamčené obrazovce příjemce. Pokud chcete zprávu bez náhledu zaslat, tak se přesuňte do nativní aplikace Zprávy. Zde si rozklikněte kontakt, kterému chcete poslat neviditelnou iMessage. Poté napište zprávu, kterou chcete poslat, a podržte prst na modrém kolečku se šipkou, které slouží k odeslání zprávy. Po podržení se zobrazí efekty a možnosti, jak zprávu můžete poslat. Zde stačí klepnout na možnost Neviditelný inkoust, a poté na modré kolečko se šipkou pro zaslání zprávy s tímto efektem. Příjemci se poté zobrazí, že byla zpráva poslána neviditelným inkoustem a nezobrazí se její náhled. Znění zprávy si můžete dotyčný ověřit až po odemknutí telefonu v aplikaci Zprávy.

Tato funkce bohužel funguje pouze v rámci iMessage – pokud byste tímto způsobem chtěli poslat klasickou SMS, tak máte smůlu. Připojení k internetu skrze mobilní data má však v dnešní době k dispozici více a více lidí, tudíž pokud dotyčný vlastní iPhone, tak je dosti pravděpodobné, že je na internetu k zastihnutí i mimo domov. Pokud tedy někomu chcete zaslat tajnou zprávu a chcete mít jistotu, že si jí nebude schopný přečíst kdokoliv, kdo vezme telefon do ruky, tak je tato možnost naprosto skvělá.