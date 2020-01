Česká firma předělává Tesly na klasické diesely

Když se řekne Tesla, naprosté většině z nás se okamžitě vybaví elektromobil. Díky mladému českému startupu z Liptákova se však možná za pár let minimálně v našich končinách vybaví některým lidem kromě elektromobilů i klasické diesely. Právě ty totiž ze starých Tesel díky zlatým českým ručičkám vznikají.

Celý byznysplán je svým způsobem skutečně prostý. Startup v Německu nakupuje za příznivé Tesly s bateriemi, které jsou těsně před koncem životnosti či už po úplném konci a ty následně předělá na auta s dieslovým pohonem. Pro české uživatele je pak velmi zajímavé i to, jak jsou Tesly v diesly proměněny. Mechanici totiž naftové motory montují na roofbox, díky čemuž ušetří místo pod kapotou, který lze využít třeba pro přepravu zavazadel. Jedná se tedy s trochou nadsázky o řešení jako na míru šité Čechům, kteří po velkém zavazadlovém prostoru lační již řadu let, což ostatně potvrzuje třeba obří úspěch Octavie.

Přestože je usazení motoru dosti netypické, technici si poradili i se všemi neřestmi, které přináší a vůz upravili tak, aby byla jízda s ním ve všech směrech komfortní a bezpečná. Není tedy nutné stresovat se například zhoršenými jízdními vlastnostmi kvůli zvýšenému těžišti, které by se negativně projevovalo v zatáčkách. To je totiž řešeno speciálními kolečky na podvozku, která dodávají vozu potřebnou stabilitu. Na své si u tohoto vozu by si měli přijít i zarytí ekologové. Výkonný ředitel a zakladatel tohoto startupu, Filip Mazaný, totiž portálu autozive sdělil, že na ekologické stránce vozu – tedy jeho uhlíkové stopě – spolupracuje s tuzemskou firmou, která se mimo jiné mazáním uhlíkové stopy po svých produktech zabývá. Dá se tedy očekávat, že její know-how bude využito i zde.