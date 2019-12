Jak se starat o AirPods a Apple Watch v mrazu

V posledních letech se stává čím dál tím více oblíbené nositelné příslušenství. Dokazují nám to i produkty od Applu, mezi které patří například AirPods či Apple Watch. I tato zařízení však v sobě ukrývají baterii, která dokáže pracovat na 100 % jen za určitých podmínek. A právě minusové teploty mohou zapříčinit to, že se jablečné hodinky či sluchátka přestanou chovat podle našeho očekávání. Baterie uvnitř veškerých produktů od Applu mají stanovenou provozní teplotu od 0 – 35 stupňů Celsia. Jakmile baterii vystavíte teplotám mimo tento interval, tak se můžete setkat s různými problémy. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat na to, jak se o nositelné příslušenství od Applu starat.

AirPody pod čepici

V zimě vám nejvíce tepla z těla „utíká“ přes odkrytou hlavu. Přesně proto vám možná maminky či babičky za každou cenu dávaly na hlavu pořádný kulich, aby vám nebyla zima. Pokud z nějakého důvodu nemáte zimní čepice rádi a vlastníte AirPody, tak vám dám hned jeden důvod navíc, proč byste čepice měli začít nosit. Nejen, že vám bude větší teplo, ale zároveň také ochráníte baterii uvnitř AirPodů. Baterie v AirPodech degraduje naprosto stejně, jako například v iPhonu a minusové teploty ji rozhodně neprospívají. Pokud AirPody umístíte pod zimní čepici, tak zajistíte jejich ideální provozní teplotu.

Pouzdro do tepla

Pouzdro od AirPodů byste měli ideálně nechat doma – to má v sobě samozřejmě také zabudovanou baterii, která svou kapacitu ztrácí – a v zimě mnohonásobně rychleji. Pokud si však situace vyžádá, že musíte pouzdro vzít s sebou, tak se jej snažte umístit do tepla. Například do batohu, anebo do náprsní kapsy uvnitř bundy, kde bude v teplte. V opačném případě, kdy pouzdro neumístíte do tepla, jej nechte před nabíjením AirPodů nějakou dobu v teplém prostředí aklimatizovat.

Apple Watch pod bundu

V případě Apple Watch taktéž neexistuje jiný tip, než že byste je měli schovat pod rukávy vašeho oblečení. Díky tomu se provozní teplota hodinek opět udrží v ideálním rozmezí a nestane se, že by vaše hodinky zimou trpěly. Kromě toho, že se Apple Watch budou nacházet v ideálním teplotním rozmezí, je také ochráníte před možným poškrábáním. Jakmile se totiž navlečeme několika vrstvami oblečení, tak jsme občas lehce nemotorní. Zároveň takto můžete hodinky ochránit před koulovačkou, bobováním či jinými radovánkami.

Nabíjení jen ojediněle

Nepředpokládám, že by někdo z vás nabíjel Apple Watch ve venkovním prostředí – snad jediná možnost je nabíjení v autě. To byste měli pro jistotu v zimních teplotách raději vynechat. Co se týče nabíjení AirPods v pouzdře, tak platí prakticky to samé. Nabíjení AirPodů bych vám doporučil pouze v případě, že pouzdro s AirPody umístíte do vnitřní kapsy vaší bundy, anebo kamkoliv jinam, kde nebude velká zima.

Aklimatizace

Pokud jste s AirPody či s Apple Watch přišli po celém dni venku zpět domů, tak nechte oba tyto jablečné produkty nějakou dobu odpočinout a aklimatizovat. Po půl hodině v teple by se měly oba produkty aklimatizovat – poté je můžete začít používat naplno. Je dost možné, že se na povrch produktů vysráží malé množství vodní páry, která přenášením ze zimy do tepla vzniká. Tuto vodu jen přetřete suchým hadříkem a máte vyhráno.