Co dělat, když pod stromečkem najdete iPad

Onen den konečně nastal. Stromeček září všemi barvami, po štědrovečerní večeři zbudou jen kosti z kapra a vaší jedinou starostí je, co vám letos Ježíšek nadělil. Pokud jste byli letos opravdu hodní, kromě měkkých dárků na vás čeká také nějaké to elektronické zařízení, v jehož společnosti můžete strávit zbytek svátků. Jste-li ale milovníci Applu, volba je poměrně jasná a vy se nemůžete dočkat, co si pro vás vaši blízcí připravili. Pokud se vám trefili do vkusu a vy pod stromečkem našli iPad, máme pro vás dobrou zprávu. Připravili jsme si totiž podrobný návod, kde vás seznámíme s prvními kroky a provedeme vás na cestě jablečným ekosystémem. Máte-li iPhone nebo jakékoliv jiné zařízení od Applu, jistě víte jak na to, ale pokud jste nikdy dříve produkt od jablečné společnosti nevlastnili, pak jste na správné adrese.

Přihlaste se k Apple ID

Jakousi bránou do jablečného světa je Apple ID, kterým se přihlašujete ke všem službám a zařízením. Slouží jako univerzální klíč, kterým se dostanete ke všemu potřebnému a odemknete si pomocí něj veškerý obsah. Tedy alespoň ten, co je zdarma. Pokud již své přihlašovací údaje máte, není nic jednoduššího než je zadat do patřičných kolonek a iPad se sám nastaví a přizpůsobí vašim preferencím. Stačí vedle něj položit jakékoliv jablečné zařízení s iOS 11 a vyšší, a spárovat jej s tabletem. Jedná-li se ale o váš první produkt, musíte si nejprve Apple ID vytvořit. Tablet vás tímto procesem rychle provede a odkáže vás případně na další zdroje informací.

Využijte možnosti iCloudu

Není nic otravnějšího než si na každém zařízení zvlášť zajišťovat nastavení, kontakty, preference, dokumenty či poznámky. Naštěstí tento neduh řeší cloudová technologie iCloud, díky níž se vše synchronizuje a v případě přihlášení na novém počítači, telefonu či tabletu se automaticky všechny informace přenesou. Pokud však datovým centrům příliš nevěříte a raději byste měli svá data hezky pod dozorem, není nic jednoduššího než zálohovat soubory pomocí iTunes. Vše tedy bude ukládáno výhradně lokálně a jakákoliv data si budete moci v případě potřeby z programu opět vytáhnout. Poslední užitečnou funkcí je také aplikace Find My, která vám dovolí v případě ztráty váš iPad vyhledat pomocí internetu nebo jiného Apple zařízení. Na dálku tedy můžete v případě potřeby všechny informace vymazat, nebo svůj tablet vystopovat.

Postahujte si různorodé aplikace

Co byste s jablečným zařízením dělali, kdybyste na něm neměli žádné aplikace. Právě ty jsou alfou a omegou Applu, navíc stačí zamířit do App Storu a stáhnout si vše, co budete pro dlouhodobou zábavu či práci potřebovat. Mezi ty zajímavější patří zejména aplikace Evernote, která vám umožní psát si nejrůznější poznámky, formátovat je, upravovat a případně je rovnou diktovat. Pokud tedy pracujete na něčem důležitém a nechcete ztrácet čas neustálými manuálními připomínkami, Evernote celý proces o poznání zjednoduší. Neméně podstatnou aplikací je také Flipboard, internetová čtečka, jež vám poskytne náhled do hlavních událostí dne, informuje vás o lidech, které sledujete a funguje jako jakýsi jednotný zdroj všech informací. Facebook, Instagram, YouTube a další sociální sítě nejspíše nemusíme ani zmiňovat. Pokud se chcete spojit se svými přáteli nebo rodinou, patří do povinné výbavy všech správných jablíčkářů.

Co také výrazně doporučujeme jsou mapy od Googlu a čtečka Kindle, která vám umožní proměnit váš iPad v přenosné čtecí zařízení. Možností je zkrátka nepřeberné množství a jediným limitem je v tomto případě uložiště tabletu. Pravděpodobně se však neobejdete bez kancelářského balíku iWork, který pod sebou skrývá všechny nezbytné pracovní aplikace jako je Keynote, Pages, Numbers a další. Nechcete-li ale o svátcích příliš myslet na práci a raději byste si poslechli nějakou příjemnou hudbu, není nic lepšího než stáhnout streamovací platformu Spotify či Apple Music a za malý měsíční obnos si zajistit téměř nekonečnou nabídku skladeb. App Store má zkrátka od všeho něco a je jen na vás, co preferujete a k čemu budete zařízení především využívat.

Zvykněte si na uživatelské prostředí

Apple si na svém uživatelském prostředí zkrátka dává záležet, a tak je i pro nováčky nanejvýš přívětivé a bezproblémové k orientaci. Bohužel UI nenabízí příliš prostoru k vlastním experimentům, a tak si budete muset vystačit pouze s možností manipulovat s ikonkami a vytvářet si složky. Ty vám výrazně pomohou k produktivitě a celkové organizaci, která díky nim bude přehlednější a umožní vám lépe se ve vašich aplikacích a dokumentech orientovat. Stačí jen přetáhnout kýženou aplikaci na jinou, čímž se automaticky vytvoří složka. Pokud tedy chcete ušetřit místo a nechcete se pokaždé přehrabovat v desítkách ikon, jedná se o ideální řešení.

Zakupte si příslušenství a ochraňte svůj iPad

Vánoce se občas neobejdou bez nějakých menších nehod, které vznikají důsledkem požití větší míry alkoholu, nebo touhy předvést se před příbuznými a přáteli. V tomto případě tedy doporučujeme podívat se na příslušenství, které Apple nabízí a s rozvahou některé z nich vybrat. Nasnadě je například pouzdro Smart Cover a Smart Case, které váš tablet ochrání před jakýmikoliv nežádoucími vlivy a zároveň výrazně zjednoduší manipulaci se zařízením. Investice do pouzdra se zkrátka vyplatí a věřte nám, že v případě zařízení za několik tisíc, jakým iPad je, se jedná o neodmyslitelnou nutnost. Sáhnout můžete také po peru Apple Pencil, především tedy v případě, že vám přijde ovládání dotykem příliš nepraktické. Pero vám totiž kromě kreslení umožní také psát poznámky, rychleji pracovat s uživatelským prostředím a efektivněji manipulovat se softwarem. Tímto jste každopádně úspěšně absolvovali prvních několik kroků, které vás měli zasvětit do jablečného ekosystému a je jen na vás, jakým směrem se nadále vydáte. Ať už budete iPad používat k práci, hraní, nebo poslouchání hudby, jistě jeho nesporné kvality oceníte.