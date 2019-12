Xiaomi Mi Smart Sensor Set EU: Zabezpečte svou domácnost chytře

Komerční sdělení: V dnešních domácnostech nalezneme řadu zařízení, které nám usnadňují každodenní život. Automatická pračka nebo myčka nádobí je již dnes poměrně běžný standart. Jelikož jsou lidé od přírody líní a pohodlní, můžeme v budoucnu v našich domovech očekávat stále více takových vychytávek. Inovátoři, kteří vyhledávají nejmodernější trendy na trhu s elektronikou, již jistě zaregistrovali aktuální trend „chytré domácnosti“. Jednotlivé spotřebiče spolu v takové domácnosti vzájemně komunikují a svým majitelům dokáží ušetřit spoustu rutinní práce.

Jedním z výrobců, který nabízí řešení chytré domácnosti neboli smart home, je i čínský gigant Xiaomi. Díky široké nabídce cenově dostupných zařízení, se jedná o ideální variantu pro všechny, kteří si pohrávají s myšlenkou začít chytrou domácnost používat i u sebe doma. Pokud jste jedni z těch, kteří sledují moderní trendy a rádi byste si zabezpečili a zpříjemnili bydlení, chytrá domácnost Xiaomi by neměla uniknout Vaší pozornosti.

V tuzemských obchodech lze zakoupit celý kompletní set, který obsahuje vše potřebné, co budete pro začátek potřebovat. Při ceně do dvou tisíc korun, můžete získat základní bránu Gateway společně s dalšími pěti senzory, které slouží k zabezpečení Vaší domácnosti a základní automatizaci procesů. Za tuto cenu byste u konkurence dokázali pořídit pouze zlomek toho, co nabízí právě Smart Sensor Set od Xiaomi. A co všechny tedy v tomto setu nalezneme

Brána Gateway

Jedná se o řídící jednotku celé chytré domácnosti, ke které můžete připojit všechny senzory ze sady, ale i další chytrá zařízení komunikující s bránou skrze protokol ZigBee. Chytrá brána Gateway se při prvním zapojení do elektrické sítě spáruje s Vaší domácí WiFi sítí, ke které musí být připojena pro zajištění vzdáleného přístupu uživateli. Toto multifunkční zařízení kromě zajištění komunikace mezi Vámi a jednotlivými zařízeními nabídne i další funkce. Díky zabudovanému led osvětlení po celém obvodu může brána sloužit jako lampička, ideální například jako noční osvětlení. Dále je brána vybavena reproduktorem, který může sloužit jako budík, hudební přehrávač, zvonek, nebo především jako zvukový alarm při detekci nezvaných hostů.

Senzor pohybu 2x

První ze senzorů, který v setu naleznete slouží k detekci pohybu ve Vaší domácnosti. Tyto senzory jsou dokonce dva a lze díky nim spustit libovolnou, předdefinovanou akci, kterou Vám vaše chytrá domácnost umožňuje. Akci lze spustit v momentě, kdy senzor zaznamená pohyb nebo pokud naopak nezaznamená žádný pohyb po určitou dobu. Tyto senzory oceníte především jako bezpečnostní prvek nebo například k automatizovanému a tedy úspornému svícení. Senzor je velmi drobných rozměrů a díky přiložené nálepce, jej lze umístit kam budete zrovna potřebovat. Důležité je pouze, aby byl v dosahu brány (výrobce udává dosah až 30 m). Senzor pohybu je stejně jako další senzory chytré domácnosti napájen vyměnitelnou knoflíkovou baterií CR2032, která dokáže senzor udržovat v činnosti až po dobu dvou let. Toto drobné zařízení dokáže snímat pohyb až do vzdálenosti sedmi metrů při záběru 170°. Pohyb je snímán na bázi infračerveného záření a funguje tak i v naprosté tmě.

Senzor dveří 2x

Tento senzor se skládá ze dvou částí připomínající svým tvarem fazolky. První a větší část je opět napájena knoflíkovou baterií, kdyžto druhá a zároveň menší fazolka ukrývá ve svém těle magnet a není třeba ji nikterak napájet. Obě tyto části nalepíte na dveře nebo okno opět pomocí přiložené nálepky. Díky tomuto zařízení budete mít vždy přehled, zda jsou dané dveře či okno v daný moment otevřeny nebo zavřeny. To lze využít opět pro automatizaci chytré domácnosti nebo jako bezpečnostní prvek. V balení navíc naleznete rovnou dva kusy těchto senzorů.

Chytré tlačítko

Posledním vstupním zařízením, které v bráně naleznete je bezdrátové tlačítko. To je opět napájeno z knoflíkové baterie a slouží k ovládání dalších prvků chytré domácnosti. Tlačítko umí rozlišit tři různá gesta (klik, dvojklik a přidržení). Jedním tlačítkem tak můžete například vypínat a zapínat chytrá světla, čističku vzduchu, vysavač nebo bezpečnostní alarm. Tlačítko také může posloužit jako zvonek. Můžete jej nalepit napevno na libovolné místo nebo ho nechat volně a používat tam, kde zrovna potřebujete.

Aplikace Mi Home

Mobilní aplikace slouží pro veškeré nastavení Vaší chytré domácnosti, přičemž dostupná je zdarma pro Android i iOS. Prvním krokem je založení účtu a výběr regionu. Naleznete zde region Czechia, ale bohužel i při tomto nastavení je aplikace pouze v anglickém jazyce. Pro práci s aplikací je tedy nutné mít alespoň základní znalost angličtiny. Zvolený region také udává, jaká zařízení můžete k aplikaci připárovat. Jelikož je tento set určený pro evropský trh, nelze ho přidat v jiném regionu a naopak k tomuto setu bohužel nepřipojíte zařízení určená pro čínský trh. Po připojení chytré brány do elektrické sítě Vás aplikace provede párovacím procesem. Všechny další senzory v setu jsou již předem spárované s bránou. Již je tak pouze na Vás, o jaká další zařízení budete Vaší chytrou domácnost rozšiřovat a jak senzory využijete prostřednictvím Vámi vytvořených pravidel.

