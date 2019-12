Twitter výrazně vylepšil svou aplikaci pro iPady

Oficiální aplikace Twitter ve verzi pro iPad se tento týden dočkala dlouho očekávaného vylepšení svého uživatelského rozhraní. Ve své nejnovější aktualizaci Twitter dává uživatelům možnost naplno využít veškerých výhod, které displej iPadu se svými rozměry a funkcemi nabízí. Twitter pro iPad až dosud nabízel pouze jeden jediný souvislý kanál novinek, obklopený na obou stranách prázdným bílým místem. Nejen pro uživatele to ale znamenalo zbytečně nevyužitý prostor, obzvlášť při horizontálním zobrazení.

Twitter ale ve své aktualizace postupně tento vzhled mění – nové zobrazení uživatelského rozhraní je rozdělené do více sloupců, díky čemuž se k uživateli dostane podstatně více informací. V době psaní tohoto článku zatím aktualizace s novým zobrazením nebyla u nás k dispozici, zanedlouho se jí ale jistě také dočkáme – a nutno podotknout, že „nový“ Twitter pro iPad vypadá opravdu velmi dobře. Vzhledově se hodně podobá své verzi pro webové prohlížeče. Menu se posunulo ze spodní části obrazovky na stranu, uprostřed najdete kanál novinek. Ve sloupci vedle kanálu novinek se pak zobrazují aktuální témata a další dynamický obsah.

Současná aktualizace je jistě velmi vítaná, dá se ale předpokládat, že se Twitter pro iPad bude ještě nadále vylepšovat. Nejeden uživatel by jistě uvítal možnost přizpůsobení jednotlivých sloupců – zatímco jeden by obsahoval obvyklý kanál novinek, ve druhém by například mohl být obsah, týkající se daného uživatele, jako jsou třeba zmínky. Některé aplikace třetích stran přizpůsobení tohoto typu umožňují, ve standardní oficiální aplikaci ale zatím stále ještě chybí. Není jasné, podle jakého klíče tvůrci Twitteru pro iPad současnou aktualizaci distribuují. Změny prozatím hlásí řada uživatelů ve Spojených státech, v průběhu následujících dnů by se měla rozšířit i do „zbytku světa“.