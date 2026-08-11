iPhone 18 Pro dostane barvu, jakou Apple ještě nepoužil. Už teď víme, jak přesně bude vypadat

Apple loni překvapil, když u iPhonu 17 Pro vůbec poprvé pořádně odvázal ruce a představil výraznou oranžovou variantu Cosmic Orange. A protože se podle dostupných informací tato barva mezi zákazníky těší velké oblibě, Apple má v podobném duchu pokračovat i letos. iPhone 18 Pro má totiž dostat výraznou novou barvu, která bude tentokrát připomínat tmavou třešeň. Tu nyní potvrdil i jeden z nejspolehlivějších leakerů poslední doby, takže se zdá být v tomto směru de facto hotovo.
Podle nového úniku od leakera Fixed Focus Digital má být barvou letošního iPhone podzimu konkrétně tmavě červený až vínový odstín s lehkým nádechem fialové. Právě to je přitom důležité, protože kolem nové barvy v posledních týdnech vzniklo poměrně dost zmatku. Některé úniky ji označovaly jednoduše jako červenou nebo tmavě červenou a podle toho vznikaly i různé rendery. Novější informace ale naznačují, že výsledná barva bude výrazně tmavší a bude připomínat spíše třešňový odstín.
Apple má podle současných úniků připravovat tři, možná dokonce čtyři barevné varianty. Kromě nové Dark Cherry nebo Burgundy se má objevit také světle modrá a stříbrná. U čtvrté varianty zatím není jasno a ve hře má být tmavě šedá nebo černá. Právě první tři barvy jsou ale podle zdrojů výrazně pravděpodobnější. Zajímavé je především to, že právě Dark Cherry má být hlavní marketingovou barvou celé řady iPhone 18 Pro. Apple tedy podle všeho zopakuje strategii z letošního roku, kdy se Cosmic Orange stal jedním z hlavních poznávacích znaků iPhonu 17 Pro. U nové generace by tuto úlohu měla převzít právě tmavě vínová varianta.
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A pokud se ptáte, proč Apple vůbec u řady Pro podobně výrazné barvy používá, odpověď je poměrně jednoduchá. Ještě před iPhonem 17 Pro se společnost u nejdražších modelů držela hlavně decentních odstínů, jako byla černá, bílá, přírodní titanová nebo zlatá. Cosmic Orange ale ukázal, že i zákazníci kupující nejdražší iPhony jsou ochotni sáhnout po něčem výraznějším. Nový odstín navíc může být ještě zajímavější než loňská oranžová. Dark Cherry totiž na první pohled působí elegantněji a zároveň dostatečně výrazně, aby bylo jasné, že jde o novou generaci. Přesně taková kombinace by ostatně pro Apple dávala smysl.
Samozřejmě je potřeba stále počítat s tím, že jde o informace z úniků a Apple samotný nic z toho nepotvrdil. Aktuálně se ale zdá, že právě tmavě třešňová bude hlavní barvou iPhonu 18 Pro a Pro Max. A vzhledem k tomu, jak výrazně se Apple loni odklonil od tradičních barev řady Pro, by rozhodně nebylo překvapením, kdyby se i letos právě tato varianta stala tou nejžádanější. Osobně doufám, že se tyto předpovědi vyplní a červený iPhone dorazí, protože minimálně na konceptech vypadá opravdu skvěle a moc rád bych po něm proto na podzim sáhl.