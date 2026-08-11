eDoklady čeká velký test. Stát ve čtvrtek potřebuje desítky tisíc lidí včetně vás

Pokud máte ve svém iPhonu nebo Androidu aplikaci eDoklady, můžete už tento čtvrtek pomoci státu s poměrně důležitým testem. Ministerstvo vnitra společně s Digitální a informační agenturou totiž připravují vůbec první veřejný zátěžový test aplikace, jehož cílem je zjistit, zda celý systém zvládne vysoký počet současně aktivních uživatelů.
Test proběhne ve čtvrtek 13. srpna od 13:00 a zapojit se do něj může prakticky každý uživatel eDokladů. Stát chce během něj nasimulovat situaci, která může nastat například během podzimních komunálních voleb, kdy může aplikaci ve velmi krátkém čase používat velké množství lidí současně.
A právě na tom bude zajímavé především to, že tentokrát nebude stát spoléhat pouze na vlastní testovací prostředí. Do zátěžového testu chce zapojit skutečné uživatele. Podle Digitální a informační agentury bude potřeba účast několika desítek tisíc lidí, aby měl test dostatečnou vypovídající hodnotu.
Co musíte udělat?
Princip testu je ve výsledku naprosto jednoduchý. V určený čas totiž stačí mít jen aplikaci eDoklady připravenou, respektive ji pak v danou chvíli zapnout. Celé zapojení má zabrat jen několik desítek vteřin s tím, že Ministerstvo vnitra zároveň upozorňuje, že součástí testu bude automatická aktualizace dokladu, takže uživatelé mohou očekávat krátkou aktivitu aplikace.
Smyslem není kontrolovat vaše osobní údaje ani zkoušet, zda eDoklady fungují jednotlivcům. Stát potřebuje zjistit, co se stane, když se k jeho infrastruktuře ve stejnou chvíli připojí desetitisíce lidí. Právě taková situace může nastat během voleb.
A důvod, proč se tomu nyní věnuje tolik pozornosti, je poměrně pochopitelný. Při loňských sněmovních volbách totiž eDoklady v kritickém okamžiku narazily na problémy. U části uživatelů docházelo k problémům s aktualizací digitálního dokladu a právě tato zkušenost vedla k dalším úpravám systému. DIA nyní uvádí, že aplikaci aktualizovala a zároveň posílila kapacitu Národní identitní autority, přes kterou požadavky související s eDoklady procházejí.
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Zajímavé přitom je, že stát už určité kapacitní testy prováděl. Podle dříve zveřejněných informací bylo například testováno 10 000 volání uživatelů eDokladů za minutu. Předchozí předpoklad ale počítal s tím, že si lidé své doklady aktualizují s předstihem. Během voleb se tento předpoklad nenaplnil a systém tak čelil mnohem problematičtější situaci. Právě proto má být čtvrteční test jiný. Tentokrát se má stát co nejvíce přiblížit reálnému provozu, a to včetně skutečných uživatelů a skutečné infrastruktury. Čím více lidí se tedy zapojí, tím přesnější data stát získá.
Pokud tedy eDoklady používáte, čtvrtek 13. srpna ve 13:00 si můžete poznamenat do kalendáře. Nejde přitom jen o nějakou demonstraci nové funkce. Výsledky testu mohou pomoci rozhodnout o tom, zda se při podzimních volbách bude možné na digitální občanku spolehnout i ve chvíli, kdy ji budou chtít použít desetitisíce lidí prakticky současně.
A ještě jedna zajímavost na závěr. eDoklady už podle DIA používá více než milion lidí a stát zároveň připravuje evropskou digitální peněženku EUDIW, která má české eDoklady v budoucnu nahradit a nabídnout možnost prokazování totožnosti nejen v Česku, ale i v rámci Evropské unie. Její české spuštění se podle DIA očekává už příští rok.
Určitě dobrý krok to otestovat předem. Jen nerozumím, proč pomocí reálných uživatelů. Traffic na infrastruktuře jde pomocí nástrojů nasimulovat. Různé počty, různé frekvence. A výsledky by byly mnohem jasnější. Takto čekají, že lidé opravdu aplikaci otevřou. Přijde aspoň notifikace nebo jak se o tom mají jinak lidé dozvědět?