Zemní plyn, Robusta nebo pomerančový džus: XTB rozšiřuje nabídku komodit

Komerční sdělení: Komodity jsou v posledních letech stále populárnější investiční třídou. Není divu – ceny surovin, energií i zemědělských produktů mohou výrazně kolísat, což zvyšuje jejich atraktivitu pro investory hledající diverzifikaci a volatilitu. Společnost XTB nyní rozšiřuje svou nabídku o pět nových komodit, které přinášejí nejen nové příležitosti, ale i zajímavý pohled na globální trhy.
Evropský zemní plyn se obchoduje prostřednictvím benchmarku TTF v Nizozemsku a jeho cena odráží rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou v regionu – dovoz přes plynovody, dodávky LNG, naplněnost zásobníků i počasí. Po extrémech energetické krize v roce 2022, kdy cena dosáhla rekordních 342 EUR/MWh, se trh stabilizoval a ke konci června 2026 se pohybuje kolem 40–42 EUR/MWh, přesto zůstává citlivý na geopolitiku a stav zásobníků.
Z agrárních komodit XTB přidává kávu Robusta, která se pěstuje zejména ve Vietnamu a Indonésii. Oproti jemnější Arabice má vyšší obsah kofeinu a výraznější hořkost, proto je základem instantních káv a espresso směsí, oblíbených zejména v Evropě. Trh s Robustou je úzký a cenově citlivý na výkyvy úrody, což v kombinaci s rostoucí poptávkou vytváří dynamické obchodní prostředí.
Londýnské kakao patří mezi dva globální benchmarky, vedle kontraktu v New Yorku. Londýn je navázán na kakao západoafrického původu – především z Pobřeží Slonoviny a Ghany – a kótuje se v librách za tunu. Evropa spotřebuje zhruba 40 % světové produkce, takže ceny londýnského kontraktu mají přímý dopad na výrobce čokolády. Po rekordních cenách přes 12 000 USD za tunu na začátku roku 2025 se cena začátkem léta 2026 stabilizovala kolem 4 000–4 200 USD.
Do nabídky patří také bílý cukr, světový benchmark pro rafinovaný produkt připravený pro spotřebitele a výrobce. Cena reaguje nejen na globální produkci a počasí, ale i na cenu ropy – pokles ceny ropy snižuje náklady na výrobu etanolu, více třtiny se tak zpracovává na cukr a zvyšuje se nabídka.
Zdroj: XTB
A konečně pomerančový džus, jehož cena je určena hlavně produkcí na Floridě a v Brazílii. Trh je vysoce citlivý na počasí – hurikány, mrazy nebo šíření chorob citrusů mohou úrodu poškodit prakticky ze dne na den. Nízká likvidita kontraktu způsobuje, že i menší zpráva o úrodě nebo počasí dokáže výrazně pohnout cenou, a pomerančový džus tak patří mezi nejvolatilnější zemědělské komodity vůbec.
Rozšířená nabídka komodit od XTB přináší investorům nové možnosti, jak diverzifikovat portfolio a získat přístup k dynamickým trhům, od energií přes zemědělské produkty až po drahé kovy. Pokud vás komodity zajímají a chcete se dozvědět více o jejich specifikách, vlivu na ceny a strategiích obchodování, stáhněte si zdarma e-book od XTB, který shrnuje sedm nejžádanějších komodit a poskytuje praktické tipy pro obchodování.
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