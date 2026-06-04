Balík Office pro Mac nyní za pouhých 44,99 € – a navíc slevy na Office 2024 a Windows 11 Pro

Komerční sdělení: Uživatelé počítačů Mac, kteří hledají kancelářský balík, by se měli podívat na novou softwarovou akci, kterou momentálně nabízí Godeal24. Po omezenou dobu je balík Office 2021 Home & Business pro Mac k dispozici za pouhých 44,99 €, což uživatelům umožňuje přístup k oblíbeným aplikacím, jako jsou Word, Excel, PowerPoint a Outlook, za zlomek obvyklé ceny.
Akce zahrnuje také několik možností pro uživatele Windows. Balík Office 2024 Professional Plus je momentálně k dispozici za 16,99 €, zatímco balík Office 2021 Professional Plus lze zakoupit za 28,28 €. Ti, kteří plánují upgrade počítače, mohou také najít Windows 11 Pro za pouhých 12,25 €. Ať už pracujete z domova, studujete, spravujete osobní projekty nebo podnikáte, Office zůstává jednou z nejpoužívanějších platforem pro zvýšení produktivity. Tyto zlevněné licence poskytují cenově dostupný způsob, jak získat přístup k softwaru, aniž byste museli platit plnou maloobchodní cenu.
Stejně jako u všech časově omezených akcí se ceny po skončení kampaně mohou změnit.
Kancelářský balík Office nebyl nikdy levnější
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 16.99€
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PC – 39.99€ (Only 13.33€/PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28.28€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 54.25€ (Only 27.13€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 76.25€ (Only 25.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 124€ (Only 24.8€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
Ať už si vyberete verzi Office 2024 nebo 2021, k plynulému chodu těchto aplikací je nutný systém Windows 11 Pro. Nový operační systém modernizuje váš počítač a právě teď můžete MS Windows 11 Pro získat za pouhých 12,25 € (běžná cena 199 €) v rámci akce Godeal24. Tento operační systém byl navržen pro dnešní profesionály a nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, vylepšené možnosti multitaskingu a pokročilé zabezpečení, které ochrání váš obsah.
Parádní slevy na Windows jsou tu
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
Až 62% slevy pro vás! (Slevový kód “ SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 28.25€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 28.15€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.59€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 37.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 36.99€
Na stránkách Godeal24 si můžete prohlédnout stovky nástrojů a vybrat si ten, který vám nejlépe vyhovuje. Správné nástroje výrazně zvýší vaši pracovní efektivitu. Godeal24 nabízí pouze originální a praktický software – vyberte si ten svůj ještě dnes!
Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 13.93€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro – 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€
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