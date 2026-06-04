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Balík Office pro Mac nyní za pouhých 44,99 € – a navíc slevy na Office 2024 a Windows 11 Pro

Tiskové zprávy
J. Jiří Filip
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Komerční sdělení: Uživatelé počítačů Mac, kteří hledají kancelářský balík, by se měli podívat na novou softwarovou akci, kterou momentálně nabízí Godeal24. Po omezenou dobu je balík Office 2021 Home & Business pro Mac k dispozici za pouhých 44,99 €, což uživatelům umožňuje přístup k oblíbeným aplikacím, jako jsou Word, Excel, PowerPoint a Outlook, za zlomek obvyklé ceny.

Akce zahrnuje také několik možností pro uživatele Windows. Balík Office 2024 Professional Plus je momentálně k dispozici za 16,99 €, zatímco balík Office 2021 Professional Plus lze zakoupit za 28,28 €. Ti, kteří plánují upgrade počítače, mohou také najít Windows 11 Pro za pouhých 12,25 €. Ať už pracujete z domova, studujete, spravujete osobní projekty nebo podnikáte, Office zůstává jednou z nejpoužívanějších platforem pro zvýšení produktivity. Tyto zlevněné licence poskytují cenově dostupný způsob, jak získat přístup k softwaru, aniž byste museli platit plnou maloobchodní cenu.

Stejně jako u všech časově omezených akcí se ceny po skončení kampaně mohou změnit.

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Kancelářský balík Office nebyl nikdy levnější

Ať už si vyberete verzi Office 2024 nebo 2021, k plynulému chodu těchto aplikací je nutný systém Windows 11 Pro. Nový operační systém modernizuje váš počítač a právě teď můžete MS Windows 11 Pro získat za pouhých 12,25 € (běžná cena 199 €) v rámci akce Godeal24. Tento operační systém byl navržen pro dnešní profesionály a nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, vylepšené možnosti multitaskingu a pokročilé zabezpečení, které ochrání váš obsah.

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Na stránkách Godeal24 si můžete prohlédnout stovky nástrojů a vybrat si ten, který vám nejlépe vyhovuje. Správné nástroje výrazně zvýší vaši pracovní efektivitu. Godeal24 nabízí pouze originální a praktický software – vyberte si ten svůj ještě dnes!

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Proč zvolit Godeal24?

Godeal24 se zaměřuje na zaručené softwarové licence s digitálním doručením (což znamená žádné náklady na dopravu). Kromě samotného licenčního klíče nemusíte hradit žádné další poplatky. Součástí služby jsou bezplatné konzultace s naším profesionálním týmem zákaznické podpory, ať už máte dotaz před nákupem, nebo potřebujete pomoc po jeho uskutečnění. Oddanost Godeal24 spokojenosti zákazníků se odráží v tisících autentických recenzí a vynikajícím hodnocení 4,8 hvězdiček na Trustpilot. Pokud hledáte cenově dostupný způsob, jak trvale aktivovat svou licenci, pak nehledejte nic jiného než Godeal24. Všechny klíče jsou originální produkty MS, takže nečekejte: objednejte si, dokud je slevový kód ještě platný!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

 

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