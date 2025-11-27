Battlefield 6 je nyní zdarma! Ale jen na chvíli

Láká vás nový Battlefield 6, ale stále jste se neodhodlali k jeho koupi? Pak máte nyní parádní příležitost si vyzkoušet, zda vás baví a má tedy smysl za něj utratit vaše peníze. Electronic Arts totiž spustil free trial, do kterého se dostanete jednoduše přes Battlefield: REDSEC. Stačí jej stáhnout a rázem získáte přístup k plnému multiplayeru. Zkušební období běží do 2. prosince a týká se PC, PS5 a Xboxu Series X/S. Času tedy není mnoho, na pár „propařených“ dnů však rozhodně postačí.
Trial nabízí celkem tři mapy, které dobře ukazují, jak různorodý Battlefield umí být. Blackwell Fields staví na velkých otevřených bitvách, Eastwood je naopak čistá městská řežba na krátkou vzdálenost a Siege of Cairo přidává vertikalitu a chaos, který se mění prakticky každou minutou. K dispozici jsou také čtyři režimy – konkrétně klasický Conquest, útočnější Breakthrough, rychlý Team Deathmatch a taktičtější Sabotage. Vývojáři už navíc potvrdili i pátý mód, který teprve představí.
Super je i to, že pokud vás hra chytne a rozhodnete se pro plnou verzi, celý postup z trialu (včetně zbraní a zkušeností) se vám automaticky přenese do koupené hry. Jen je samozřejmě potřeba počítat s tím, že trial obsahuje čistě multiplayer a singleplayerovou část si tedy neužijete. O ní však Battlefield nikdy moc nebyl, byť určitě za zahrání stojí. Podtrženo, sečteno – pro všechny nerozhodnuté jde o ideální příležitost zjistit, jestli vám letošní Battlefield sedne, a to úplně zdarma. Stačí stáhnout REDSEC a pustit se do boje.