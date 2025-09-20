Získejte DearMob se slevou 62 %! Zálohujte iPhone bez iTunes nebo Finderu + bonusové dárky v hodnotě 1077 $

Komerční sdělení: Máte dost pomalého zálohování iTunes, neustálých chyb, omezeného úložiště iCloud nebo složitosti Finderu? Seznamte se s DearMob iPhone Manager – rychlejší, chytřejší a flexibilnější způsob zálohování a přenosu dat z vašeho iPhone. Je spolehlivě aktualizovaný, podporuje nejnovější iOS 26 a je plně kompatibilní s iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max/iPhone Air.
Nyní můžete po omezenou dobu získat ZDARMA licenční kód DearMob v rámci exkluzivní akce! Navíc získáte zcela zdarma 19 prémiových softwarových nástrojů pro práci s médii, včetně nástroje pro vylepšení videa/obrázků pomocí umělé inteligence, převaděče videa, stahovače, editoru PDF, správce dat a dalších.
Chcete získat doživotní přístup? Získejte 62% SLEVU na DearMob a užijte si 3 další dárky v podobě plných verzí softwaru, které jsou součástí vašeho nákupu.
Je DearMob iPhone Manager užitečný?
Pro ty, kteří se pokusili zálohovat své iPhony pomocí iTunes nebo Finderu, je dlouhé čekání frustrující, což je často vede k tomu, že zálohování vynechají. Pro ty, kteří nechtějí čekat, je DearMob iPhone Manager skvělým nástrojem. Umí rychle přenést data z vašeho iPhonu do počítače.
Lze zálohovat všechny soubory v iPhonu?
DearMob iPhone Manager nabízí širokou škálu možností zálohování. Může zálohovat vše, co máte ve svém iPhonu, včetně fotografií, hudby, videí, kontaktů, knih, zvuků, aplikací, SMS zpráv, kalendářů, záložek a dalšího. Dokáže dokonce číst soubory z vašeho iPhonu a zálohovat je do počítače, takže se nemusíte obávat, že vám dojde místo v iCloudu.
Jaká je rychlost zálohování?
DearMob provádí lokální zálohování pozoruhodnou rychlostí – přenese 100 fotografií v rozlišení 4K za pouhých 8 sekund nebo film o velikosti 1 GB za méně než minutu. Ušetříte ještě více času tím, že zálohujete pouze to, co potřebujete, například pouze fotografie, a zcela se vyhnete pomalému nahrávání do iCloudu, protože vše se provádí přímo přes kabel.
Časově omezená akce a slevová nabídka
Zde se přihlaste do soutěže o bezplatný dárek + 19 dalších prémiových balíčků mediálního softwaru pro úpravu fotografií, videa, PDF a zvuku.
Nebo využijte 62% slevu Dearmob na doživotní verzi + 3 bonusové mediální softwary zdarma jako bonusové dárky:
- 6měsíční licence Macbooster – Vyčistěte nepotřebné soubory a odstraňte malware z počítače Mac.
- NTFS pro Mac – Plný přístup pro čtení a zápis na disky NTFS v počítači Mac.
- VideoProc Vlogger – Intuitivní a výkonný software pro úpravu videa.
Hlavní funkce aplikace DearMob iPhone Manager
Hromadná a selektivní správa fotografií – bez iTunes Finder iCloud
DearMob iPhone Manager vám umožňuje přenášet a spravovat fotografie v dávkách, ať už najednou nebo selektivně. Zachovává původní kvalitu a ponechává neporušené údaje Exif, jako jsou geotagy. Upravované fotografie se exportují ve dvou verzích – původní a upravené – takže nehrozí žádné riziko ztráty dat. Struktura alb zůstává zachována i ve vašem počítači, takže fotografie lze snadno vyhledávat podle alba, data, měsíce nebo roku.
- Blesková rychlost: Přeneste až 10 000 fotografií za pouhé 2 minuty.
- Plná podpora formátů: HEIC, JPEG, GIF, BMP, Live Photos, Burst, HDR a RAW.
- Automatická konverze HEIC do JPEG pro dokonalé přehrávání na PC.
- Zachování metadat během přenosu.
- Snadný výběr a správa fotografií z více alb.
- Hromadné mazání fotografií přímo z vašeho iPhone pro uvolnění místa.
Jak rychle a snadno zálohovat fotografie z iPhone/iPadu
Krok 1. Spusťte DearMob iPhone Manager na Macu. Připojte zařízení iOS/iPadOS k Macu.
Krok 2. Klikněte na Přenos fotografií a vyberte fotografie, které chcete přenést do Macu. Klikněte na Exportovat a fotografie najdete na lokálním disku svého počítače.
Flexibilní a šifrované zálohování videí a filmů
Přenášejte videa v rozlišení 4K, HDR a v kinematografickém režimu během několika sekund – přímo z aplikace Fotky, Zprávy nebo Soubory. Automaticky opravujte videa natočená na šířku a převádějte formáty jiných výrobců než Apple do formátu MOV/MP4. Ušetřete místo komprimací velkých souborů až o 50 % bez ztráty kvality.
- Přeneste celé knihovny nebo pouze vybraná videa.
- Ultrarychlý přenos až 60 MB/s – i pro záznamy v rozlišení 4K/8K.
- Efektivní komprese videí větších než 1 GB.
- Převod videoformátů nekompatibilních s Apple do formátů MOV/MP4 kompatibilních s Apple.
- Šifrování na vojenské úrovni s ochranou heslem.
Správa hudby, zálohování a tvorba vyzváněcích tónů
Zálohujte celou svou hudební knihovnu, spravujte seznamy skladeb a dokonce vytvářejte vlastní vyzváněcí tóny – bez iTunes nebo Finderu. Podporuje všechny typy hudebních souborů, včetně skladeb MP3/AAC, skladeb z CD a staženého obsahu z YouTube, takže správa hudby je zcela bezproblémová. A co víc, pomáhá vám vytvářet vyzváněcí tóny ze skladeb z iPhone nebo z jakékoli hudby, kterou si vyberete.
- Plná podpora: MP3, AAC, M4A, FLAC, WAV, WMA, OGG a další
- Přenos hudby z CD, stažených souborů z YouTube nebo jiných zdrojů
- Vytváření a instalace vlastních vyzváněcích tónů přímo do vašeho iPhone
- Úprava ID3 tagů, organizování seznamů skladeb a hromadné mazání skladeb
Plná kontrola nad zálohami vašich zařízení iDevices
Ať už chcete zabezpečit všechny své fotografie a videa, přesunout vybrané soubory nebo migrovat celé složky do jiného zařízení iPhone, iPad nebo iPod, DearMob to zvládne bez námahy. Zálohy můžete ukládat v poměru 1:1 na externí disky, USB, CD-RW nebo zařízení NAS a dokonce vytvářet více kopií, aniž byste přepsali ty předchozí. Přesunutí záloh na větší disk nebo jejich archivace před aktualizací iOS je otázkou jediného kliknutí, přičemž původní kvalita a metadata vašich souborů zůstanou vždy zachována.
Další funkce najdete na oficiální stránce DearMob iPhone Manager >
Nenechte si ujít časově omezenou akci a super slevu
Jste připraveni zálohovat data z iDevices pro svůj nový iPhone nebo iPad? Nyní je ten správný čas to udělat s DearMob iPhone Manager. DearMob iPhone Manager, který je k dispozici pro PC i Mac, nabízí časově omezenou slevu, kterou si nenechte ujít:
- DearMob iPhone Manager 100% sleva na verzi V6.8, všechny funkce (bez aktualizací). Navíc získáte 19 užitečných prémiových multimediálních nástrojů s podporou umělé inteligence bez dalších nákladů.
- Získejte doživotní licenci za pouhých 29,95 $ (původně 79,95 $), což představuje neuvěřitelnou úsporu 62 %!
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.