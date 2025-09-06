To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

< >
I v tomto týdnu Netflix přidal novinky, které se vám postarají o víkendovou zábavu. Ačkoli první zářijový týden nebylo mnoho, rozhodně stojí za vaši pozornost.
Wednesday (2. série, 2. část)
Se začátkem školního roku Netflix přidal i druhou část druhé série veleoblíbeného a povedeného seriálu Wednesday. Pokud jste ze zhlédnutím druhé série otáleli, nyní si můžete užít všech 8 dílů.
Pokémonní delegátka
Vítejte v pokémoním středisku, kam pokémoni jezdí za odpočinkem a zábavou. Kterého roztomilého hosta si vezme nová delegátka Haru do péče jako prvního? Seriál má osm epizod.
Pokušení, podvod, pomsta
Kriminální seriál. Oběti podvodníků ze seznamek si chtějí dát život zase do pořádku. Pomoc jim přitom nabídnou Cecilie Fjellhoy („Podvodník z Tinderu“) a soukromé očko Brianne Joseph.