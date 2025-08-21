Netflix přidává další novinky

< >
Netflix dnes přidává hned tři novinky.
Pod tlakem
Pětidílná minisérie. Britské premiérce unesou manžela a francouzské prezidentce zase někdo vyhrožuje. Obě političky proto čeká těžké rozhodování.
Chci jenom tebe
Lilli se nějak nezdá sestřin nový snoubenec. Na svoje podezření ale rychle zapomene, když jí do života vstoupí atraktivní muž a vtáhne ji do víru spalující vášně. Romantický film.
Hvězda jednoho hitu
Další romantický film. Tihle dva zpěváci neměli v kariéře moc štěstí. Teď ale vsadí všechno na jednu kartu, aby se proslavili. A třeba se přitom i zamilují.