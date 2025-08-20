Kingdom Come: Deliverance II dostává druhé příběhové DLC! Mrkněte na jeho první trailer

Fanoušci Kingdom Come: Deliverance II dostanou už 9. září další důvod k radosti. Vývojáři z Warhorse Studios totiž vypustí do světa druhé příběhové rozšíření s názvem Legacy of the Forge a jeho tvůrci jej popisují slovy: Vraťte se do Kutné Hory a prověřte své kovářské dovednosti tím, že se pokusíte získat a obnovit legendární vyhořelou kovárnu, kde se vyučil váš otec Martin. Vybudujte své kovářské sídlo přímo v srdci Kutné Hory, navrhněte si ho podle sebe včetně obytné části a přilehlého okolí a vybavte ho tak, aby se vám to hodilo do herního plánu.“ Pokud vás tedy Kingdom Come: Deliverance II baví, tohle je něco pro vás!