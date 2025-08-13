Zavřít reklamu

Takto běží Cyberpunk 2077 na M1, M4, M3 Max, M4 Max a M3 Ultra

Bleskovky
Jan Vajdák
0

Už jste zkoušeli na Macu Cyberpunk 2077? Pokud ne, níže můžete vidět, jak hra na jednotlivých modelech běží.

Zdroj
Diskuze

Související



Více bleskovek

Nejčtenější


.