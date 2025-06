Medal of Honor byl král válečných her. Co se stalo, že skončil v zapomnění?

< >

Medal of Honor patřil mezi průkopnické série válečných her, které definovaly zážitek z druhé světové války pro miliony hráčů. V době své největší slávy byl konkurencí pro Call of Duty a Battlefield. Dnes je však série v útlumu a poslední díl vyšel v roce 2020 ve VR podobě. Přitom má za sebou bohatou historii plnou ikonických momentů a vývoje, který odrážel měnící se trendy herního průmyslu.

Medal of Honor (1999)

První díl vyšel exkluzivně na PlayStation v roce 1999. Hráč se vžil do role poručíka Jima Pattersona, agenta OSS, který provádí tajné mise v okupované Evropě. Hra vynikala realistickým ztvárněním války a soundtrackem od Michaela Giacchina. Na svou dobu šlo o překvapivě zralý pohled na válku, což bylo podtrženo i historickým kontextem misí.