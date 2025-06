Ačkoli je Red Dead Redemption 2 už 7 let stará hra, je skvělá. V Rockstaru tedy zřejmě nabyli dojmu, že by bylo na místě ji nějak oživit. Spekuluje se například o remasteru, který by na nové konzole přinesl o něco lepší grafiku a 60 fps. Spekuluje se též o verzi na Switch 2. Že se něco chystá prozradil dabér postavy Johna Marstona. Zřejmě nás tedy čeká brzké oznámení.