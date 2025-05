Evoluce legendární herní série Mafia v kostce: Od legendy k remaku

< >

Série Mafia je pro mnohé české hráče naprostou srdeční záležitostí, na kterou nedají dopustit. A to nejen proto, že začátky sahají do brněnského studia Illusion Softworks (později 2K Czech), ale i díky tomu, jak hluboce se vryla do historie herního vyprávění. Série opět ožívá, neboť v létě se máme dočkat prequelu prvního dílu v podobě The Old Country, která hráče vezme na Sicílii.

Mafia (2002)

První Mafia: The City of Lost Heaven z roku 2002 přinesla tehdy nevídaný filmový zážitek. Hráč se jako taxikář Tommy Angelo dostal do světa organizovaného zločinu ve městě Lost Heaven, které mohlo připomínat Chicago ve 30. letech. Hra zaujala realistickou jízdní fyzikou, propracovaným scénářem a nezapomenutelným dabingem plným dnes již legendárních hlášek. Češi tehdy svým titulem ohromili celý herní svět.