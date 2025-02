Text Factory: Neprodáváme reklamu, prodáváme váš úspěch

Tisková zpráva: Se začátkem roku řeší mnoho firem také možnosti, kde propagovat své produkty nebo služby. Na trhu existuje nespočet možností, z nichž drtivá většina se snaží prodávat zobrazení banneru, vydání tiskové zprávy nebo podobné formy inzerce. V Text Factory věříme, že to, co je pro zákazníka nejdůležitější, je na konci dne stejně to, co skončí na jeho bankovním účtu. Neprodáváme imprese, neprodáváme ani tiskové zprávy nebo testy produktů. To, co prodáváme, je zisk pro vaši společnost, zisk v podobě objednávek, zákazníků a samozřejmě také obratu. ROI je to nejdůležitější, na co se ty největší společnosti, se kterými jsme měli za posledních 15 let tu čest spolupracovat, soustředí a díky tomu se stala tím nejdůležitějším i pro nás.

Věřím, že tou nejlepší reklamou pro nás je fakt, že u nás dlouhé roky vídáte inzerci těch nejlepší, největších a nejúspěšnějších společností v ČR. Mezi naše dlouholeté obchodní partnery patří společnosti Alza, Mobil Pohotovost, Datart, TS Bohemia, iStores, KEF, Qnap, JBL, NiceBoy, Garmin a mnoho, mnoho dalších. Právě od nich jsme se dlouhé roky učili, jak být co nejužitečnějším partnerem na trhu inzerce, a i díky nim jsme dokázali čerpat zkušenosti, díky kterým můžeme nabídnout inzerci, jenž se projeví na obratu vaší společnosti a na kladné ROI, ať už se obrat vaší společnosti pohybuje v desítkách miliard korun ročně nebo v desítkách tisíc korun. Vždy najdeme adekvátní řešení, díky kterému budete spokojeni a budete se stejně jako tyto společnosti vracet.

Uvědomujeme si, že tím nejdůležitějším, co máme, je spokojenost našich klientů. Reklamní trh je omezený a společnosti si čím dál tím víc rozmýšlejí, kam směřují své peníze. Pokud chcete i vy patřit k těm, kteří nechtějí kupovat bezduchá zobrazení bannerů nebo tiskové zprávy, které nikdo nečte, obraťte se na nás. Společně vymyslíme takovou strategii pro vaši společnost, abychom se stali partnery na dlouhé roky, protože to je to, o co nám jde především a toho dosáhneme jen tak, že budou naši klienti spokojeni.

www.textfactory.cz – neprodáváme reklamu, prodáváme váš zisk

