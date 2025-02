Hra Kingdom Come: Deliverance 2 zabavila o víkendu neuvěřitelné množství hráčů. Jen na Steamu hru v jeden moment hrálo 256 206 hráčů. Stojí za to připomenout, že první díl měl v jeden moment na Steamu maximálně 96 069 hráčů. Vydali jste se o víkendu do Kutné Hory?