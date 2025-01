Svět se zbláznil! iPhony s nainstalovaným TikTokem se prodávají i za milion

Žijeme v bláznivé době, kterou ovlivňují technologie zřejmě ještě mnohem víc, než si mnozí z nás uvědomují. Krásným, byť do značné míry děsivým, příkladem může být průzkum eBay, který začaly v posledních dnech zaplavovat nabídky na iPhony s nainstalovaným TikTokem. Ten byl totiž minulý víkend v USA zakázán, následně vypnut a smazán z App Store a Google Play. A přestože byl po pár hodinách opět spuštěn díky prezidentu Trumpovi, do obchodů s aplikacemi se zatím nevrátil. Právě to vytvořilo prostor pro prodej použitých iPhonů s TikTokem, které se nyní prodávají klidně i za statisíce, přičemž někteří střelci dokonce požadují i přes milion korun. Ostatně, mrkněte v galerii níže sami. Na šílenou nabídku iPhonů s předinstalovaným TikTokem se můžete podívat zde.

V tuto chvíli není zcela jasné, kdy se TikTok do App Store a Google Play vrátí, takže je i otázkou, jak dlouho budou tyto inzeráty aktuální a kolik bláznů je nakonec využije. Faktem však je, že totéž se stalo i před lety, když Apple smazal z App Store oblíbenou hru Fortnite, avšak její servery ještě nějakou dobu běžely a šla tedy z Apple zařízení normálně hrát. I tehdy tak zaplavily eBay inzeráty, ve kterých se snažili uživatelé iPhonů s nainstalovanou hrou zbavit za horentní sumy.