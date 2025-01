Nintendo Switch 2 cena a datum vydání je venku!

Přestože Nintendo včera odhalilo svou novou kapesní konzoli Switch 2, s trochou nadsázky se dá říci, že ji vlastně ani neodhalilo. To proto, že jsme se dočkali jen zveřejnění poměrně krátkého videa, které odhalilo design konzole, avšak technické specifikace, cena a datum vydání bychom v tomto videu hledali marně. Na internet se nicméně jen pár hodin po zveřejnění videa dostal screenshot pocházející podle všeho z prezentace Nintenda prodejcům a dodavatelům, který odhaluje jak cenu, tak i datum vydání.

Fotogalerie nintendo switch 2 cena Snímek obrazovky 2025-01-16 v 14.20.19 Vstoupit do galerie

Nintendo Switch 2 cena a datum vydání

Jak můžete na screenshotu výše, který není bohužel v úplně optimální kvalitě, vidět, cena Nintenda Switch 2 by měla být v Evropě nastavena na 399,99 Euro s DPH, což je v přepočtu zhruba 10 000 Kč. V Česku se tedy přímo nabízí nasazení baťovské ceny 9999 Kč. To je víc, než za kolik se prodává nynější generace. Tu totiž seženete ve verzi s LCD displejem za 7490 Kč a ve verzi s OLED za 8990 Kč. V případě Switche 2 se nicméně nejedná o nějaké markantní zdražení, které by mohlo představovat v prodejích problém. Do prodejů pak dorazí konzole 11. července.