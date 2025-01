Apple odpískal pokračování oblíbeného seriálu z Apple TV+! Důvod nepotěší

V souvislosti se streamovací službou  TV+ jsme se v posledních dnech a týdnech dovídali spíše pozitivní novinky. Patřil mezi ně například originálním způsobem propagovaný návrat populárního seriálu Odloučení nebo třeba finále druhé série seriálu Silo. Tento týden ale přišla i novinka, která už tolik veselá není. Diváci se budou muset rozloučit s jednom z komediálních seriálů.

Jmenovitě se jedná o komediální pořad Dick Turpin. The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin je komediální seriál, který poprvé debutoval na Apple TV+ na začátku roku 2024. Jeho první sezóna byla kritikou obecně dobře přijata, a přestože se zdálo, že divácká odezva je nevýrazná, společnost Apple jej převzala i pro druhou sérii.

Deník The Sun však nedávno informoval o tom, že natáčení druhé série bylo náhle zrušeno v pokročilé fázi produkce. Důvodem zrušení natáčení seriálu Dick Turpin bylo to, že se Noel Fielding jednoho dne zkrátka nedostavil „na plac“. „Tvůrci, herci a štáb se tento týden dozvěděli zdrcující zprávu a bylo jim jednoduše řečeno, že je to kvůli ‚nemoci klíčového člena štábu‘,“ stojí v jednom ze souvisejících článků. K Fieldingově odstoupení od seriálu podle všeho vedly zdravotní problémy.

Bez představitele ústřední postavy samozřejmě nezbylo nic jiného, než natáčení seriálu kompletně zrušit. V souvislosti se zrušením samozřejmě vyvstává řada otázek, týkajících se například toho, proč se natáčení jednoduše dočasně nepřerušilo – na tyto otázky zatím ale neznáme odpověď.