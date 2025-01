Doom si nyní můžete zahrát v PDF!

Doom je v posledních letech používán často pro to, co vývojáři vše dokáží rozběhnout na všem možném i nemožném hardware. Hrát Doom na hodinkách, toastovačích nebo budících je sice cool, ale to co se podařilo nyní jednomu z vývojářů jménem Thoms rinsma je téměř neuvěřitelné. Ten totiž zcela opomenul hardware a rozhodl se, že rozjede Doom v PDF. Ano čtete správně, pro chod Doomu stačí klasické PDF, které v rámci prohlížečů na bázi Chromia a nebo ve Firefoxu podporuje skriptování přes JavaScript. Jakmile přišel na to, jak může využít toto scriptování, vytvořil 60kb velké PDF, ve kterém můžete hrát Tetris.