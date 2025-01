Čína možná prodá Muskovi TikTok

Elon Musk možná získá do svého portfolia sociálních sítí vedle X, tedy dřívějšího Twitteru, dalšího velmi silného hráče. Čínští majitelé TikToku totiž podle informací agentury Bloomberg na základě hrozby zákazu této sociální sítě na území USA zvažují, zda neprodají její americkou větev a to právě Elonu Muskovi. Ten se totiž v minulosti vyjádřil, že by dle něj neměl být TikTok v USA zakázán, což mu dost možná zajistilo u majitelů TikToku plusové body.

Nad TikTokem visí v USA hrozba zákazu již dlouho kvůli tomu, že se tamní regulační úřady obávají špionáže ze strany Číny, ze které ByteDance provozující právě TikTok pochází a na jejíž vládu má (nepřekvapivě) vazby. Právě sběr dat uživatelů TikToku by přitom mohl být dle některých regulačních úřadů velký problém, jelikož takto získaná data by mohla čínská vláda využít jakožto zpravodajské informace v případném boji se Západem. Zároveň je TikTok údajně využíván k šíření dezinformací a následnému ovlivňování uživatelů skrze ně. Za šířením těchto dezinformací má pak stát samozřejmě Čína.

Pokud by se podařil TikTok dostat pod křídla Elona Muska a tedy by se jeho americká část stala skutečně americkou společností namísto současného řešení, provoz TikToku na území USA by měl být možný i nadále. Je nicméně velkou otázkou, nakolik by byla americká odnož TikToku vlastně samostatná a bezpečná, jelikož už nyní prosakují informace o tom, že by jí Číňané i nadále chtěli určitým způsobem ovládat, byť už za dozoru Elona Muska. Ten se nicméně k celé záležitosti zatím nevyjádřil a je otázkou, zda vůbec vyjádří, potažmo nakolik budou jeho slova důvěryhodná. Přeci jen, na X srší leckdy vtipem a nebojí se zde fabulovat.