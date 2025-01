Nejsledovanější novinky na Voyo za poslední dobu

Existuje ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit.

Tom (Patrick Dempsey), si užívá života: je sexy, je úspěšný a ví, že se může kdykoliv spolehnout na Hannah (Michelle Monaghan), svou okouzlující nejlepší kamarádku, která je jediným neměnným prvkem v jeho životě. Všechno dokonale funguje až do chvíle, kdy Hannah odjede na šest týdnů pracovně do Skotska…

Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši poráží Kanadu a míří do finále. Přestože i on je trochu outsider, rozhodne se koupit hokejku a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. Sestaví tým a plánují si zahrát svůj vlastní velký zápas proti klukům z vedlejší vesnice. Vedle toho chce Dominik vyhrát i srdce, úsměv a pusu od Katky ze třídy.