Apple Smart Home Display se možná opozdí! Známe důvod

Letošní Apple rok se nebude točit jen kolem „starých známých“ ve formě iPhonů, iPadů, Maců či Apple Watch. Kalifornský gigant se totiž chystá v letošním roce vkročit ještě více do světa Smart Home a to konkrétně skrze chytrý displej, který umožní jablíčkářům ovládat jejich chytrou domácnost postavenou na standardech Matter a HomeKit. Jak se však zdá, vstup do tohoto světa se dost možná odehraje později než se očekávalo.

Přestože mnohé zdroje předpovídaly odhalení displeje pro ovládání chytré domácnosti již na začátku letošního roku, podle nových informací reportéra Marka Gurmana se tak nakonec stát nemusí. To proto, že operační systém v displeji, kterým by měl být zbrusu nový homeOS, je silně závislý na určitých softwarových funkcích iOS, které však stále nejsou hotové a dorazit mohou klidně až v iOS 18.4 či dokonce iOS 19. To by ve výsledku znamenalo, že příchod tohoto zařízení by se tak mohl přesunout z první poloviny letoška až do poloviny druhé, konkrétně pak na podzim. Pokud však Applu tento odklad pomůže produkt „vyladit“ k pomyslné dokonalosti, rádi pár měsíců navíc počkáme.