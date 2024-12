Squid Game 2 je oficiálně venku! Už jste tento nový hit Netflixu viděli?

Squid Game je připravena přivítat vás zpět v aréně. Všech sedm nových epizod korejského dramatu nyní můžete sledovat na Netflixu.

Trailer, který byl zveřejněn na začátku prosince, odhalil, že otrlý Gi-hun (Lee Jung-jae) alias Hráč 456 se vrací do smrtících her s jediným cílem: jednou provždy ukončit děsivou soutěž. Gi-hun, který je nucen hrát nové hry, se ocitá v napjatém souboji se stínovým Frontmanem (Lee Byung-hun), jehož skutečné motivy zůstávají v průběhu zvratů druhé sezóny zahaleny tajemstvím. Podaří se Gi-hunovi uspět a kolik dalších životů si systém při jeho pokusech vyžádá? To se můžete dozvědět právě teď, když stisknete tlačítko „play“ u druhé série Squid Game.

Režisér Hwang Dong-hyuk je nadšený z toho, co ho v návratu Squid Game čeká. „Mám toho na bedrech opravdu hodně, ale postarám se, aby to stálo za to čekání,“ řekl Hwang Netflixu v roce 2023. Zlaté glóby si zřejmě myslí, že ano: Druhá série Squid Game už byla na nadcházejícím udílení cen nominována na nejlepší dramatický seriál.

První série Squid Game představila fanouškům titulní smrtící hru K-dramatu, která nutí občany hazardovat se svými životy. Na oplátku mohou vyhrát finanční odměnu, která změní svět – nebo si odnést hrozivé následky. Gi-hun, který má smůlu, je i nadále hlavním hrdinou seriálu a 2. série navazuje na jeho rozhodnutí, která mu ve finále 1. série vyrazila dech.

„Druhá sezóna zkoumá, jak Gi-hun po odchodu z letiště naplní svá slova,“ říká Hwang v novém featurettu ze zákulisí, který se vrací k první sezóně. „Gi-hunova snaha zjistit, kdo jsou tito lidé a proč dělají to, co dělají, je hlavním příběhem druhé sezóny.“

Lee dodává: „V první sezóně byl prostor ukázat záblesky různých Gi-hunových osobností, jako je jeho optimistická povaha a pozitivní energie. Tentokrát byl důraz kladen na jeho odhodlání.“

Až se do hry pustíte, čtěte dál a dozvíte se vše, co chcete vědět o 2. sezóně – od zápletky až po podrobnosti o nových hráčích.

O čem je film Squid Game Season 2?

„Tři roky po vítězství ve hře Squid Game se hráč 456 vzdal cesty do Států a vrací se s novým předsevzetím v hlavě,“ zní oficiální synopse 2. série. „Gi-hun se znovu ponoří do tajemné hry o přežití a zahájí další hru na život a na smrt s novými účastníky, kteří se sešli, aby vyhráli cenu 45,6 miliardy wonů.“

Trailer také potvrzuje, že se do role Hwang Jun-hoa vrací Wi Ha-jun, který žene děj kupředu jako neúnavný detektiv na své vlastní misi.

