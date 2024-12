Jak vybrat správnou velikost špuntů pro AirPods Pro? Průvodce pro dokonalý poslech

Pokud jste byli obdarováni nebo jste si sami udělali radost s AirPods Pro, především pak jde-li o vaše první seznámení s některým s Apple produktů (ostřílení jablíčkáři jsou si většiny skutečností zde uvedených vědomi, pročež pro ně nebudou ničím novým), možná oceníte několik následujících tipů jak zvolit tu nejideálnější variantu velikosti, zajistit co možná největší komfort při jejich používání a také adekvátní péči.

Mohlo by se zdát, že AirPods Pro zkrátka jen zasunete do uší a začnete si užívat úžasný zvuk. Pravdou ovšem je, že v případě in-ear sluchátek existují určitá rizika, na která upozorňuje i sám Apple, kdy nesprávnou volbou velikosti silikonových špuntů, popřípadě v důsledku jejich nedostatečné údržby může dojít k nepříjemnému podráždění kůže, o což nejspíš nestojíte.

Jak najít tu správnou velikost?

Při volbě vycházejte z toho, že je potřeba ji přizpůsobit, aby bylo sluchátko zafixováno ve zvukovodu, prakticky aniž by se hýbalo, což je jediný způsob, jak eliminovat většinu možného tření o kůži, které z dlouhodobějšího hlediska může vést ke zmíněnému podráždění. Přestože doprovodná aplikace Applu měřící těsnost může být užitečná, při výběru se ale raději primárně spoléhejte na svůj subjektivní pocit, který software zatím změřit nedokáže. K prakticky stejnému výsledku tak můžete dojít se dvojicí špuntů různé velikosti, z nichž ty skutečně vyhovující budou pouze jedny. Jak již zaznělo, týká se to delší doby, kdy budete s AirPods Pro trávit čas, zvukově v zásadě o nic nepřijdete, ale vyhnete se možným budoucím nepříjemnostem, pročež stojí za to věnovat této záležitosti pozornost.

Fotogalerie AirPods Pro 2 nahled LsA 3 AirPods Pro 2 6 Velký AirPods Pro 2 5 Velký AirPods Pro 2 nahled LsA 7 1520_794_AirPods-Pro-2 AirPods Pro adaptivni zvuk 1520_794_AirPods_2_on_macbook AirPods Pro 2 7 ios16-iphone13-pro-settings-bluetooth-airpods-pro-eartip-fit-test Vstoupit do galerie

A jak tedy postupovat? Je to velmi jednoduché, silikonové „kloboučky“ jsou ke sluchátku jen nacvaknuty. Stačí tedy jedny sejmout a druhé patřičného rozměru nasadit. Zaměřit je se třeba pouze na tvar spodní části. Ten je spíše oválný než kruhový, pročež je důležité správné natočení, které kopíruje podobu sluchátka.

Kromě velikosti záleží i na péči

Velikost špuntů je ještě významnější, pokud máte v plánu věnovat se intenzivnějším fyzickým aktivitám, čemuž samozřejmě vzhledem k jejich odolnosti vůči potu a vodě nic nebrání. Hodláte-li si však dát pořádně do těla, kombinace vlhka se silikonem může způsobit, že se setkáte s podrážděním kůže v důsledku tření podstatně rychleji, než by k tomu došlo při běžné zátěži. Proto je vhodné neopomíjet po každém vydatnějším cvičení špunty AirPodů v ideálním případě opláchnout nebo alespoň poctivě utřít a nechat je zcela vyschnout. Dodržíte-li tyto základní postupy, nemusíte se čehokoli obávat, zbývá jen nechat se unést skvělým zvukovým projevem vašich nových sluchátek.