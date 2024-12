1188 na steroidech? ChatuGPT lze nově zavolat a zeptat se ho na radu

Pamatujete si ještě na doby, kdy v televizi běžela neustále reklama na telefonní linku 1188, na které vám měli její operátoři pomoci prakticky s čímkoliv, co je jen třeba? Ať už se jednalo o odpověď na různé otázky, zajištění řemeslníků z okolí, zjištění otevírací doby a tak podobně, vše tehdy linka 1188 alespoň dle reklamy zvládala. S nástupem mobilního internetu do telefonů valné většiny z nás však upadla v zapomnění, jelikož lidé na tyto úkony mnohem častěji (a levněji) využívají právě internet. Co ale dělat ve chvíli, kdy k němu nejste připojení?

Právě tuto otázku si nyní položilo pár chytrých hlav ve společnosti OpenAI, díky čemuž nyní vznikla velmi zajímavá novinka pro ChatGPT. Tomu totiž nově nemusíte „jen“ psát přes webové rozhraní či aplikaci, ale můžete mu i zavolat – tedy, mohli byste, kdybyste žili v USA, jelikož je novinka dostupná zatím jen tam. ChatGPT má v USA telefonní číslo 1-800-242-8478 s tím, že jakmile mu zavoláte, lze s ním díky technologii Advanced Voice Mode hovořit takřka jako s běžným člověkem, přičemž by měl zodpovědět všechny otázky, na které by dokázal odpovědět i skrze text. Jedná se tedy o další zajímavý upgrade, který má za cíl tuto AI zpřístupnit ještě více lidem po celém světě. Jak moc se tento upgrade chytí ale ukáže samozřejmě až čas, byť už nyní je jasné, že se jedná spíš o doplněk.