Pokémon GO Move Hack pro Android a iOS | MagFone Location Changer

Osm let poté, co Pokémon GO uchvátil mobilní herní svět, zůstává tato hra posedlostí milionů hráčů po celém světě. Pokud patříte mezi ně, ale už jste prošli všechny ulice a místa ve svém okolí, možná je čas posunout se na vyšší úroveň. Ne každý má možnost cestovat po světě a chytat vzácné Pokémony. Tady přichází na scénu spoofing v Pokémon GO – chytrý způsob, jak hrát odkudkoliv. Není ale snadné spoofovat Pokémon GO na nejlepších místech. Ideálním řešením je využití Pokémon GO cheatů. Zde vám doporučujeme MagFone Location Changer. Podporuje změnu polohy na zařízeních iOS i Android a také simulaci GPS pohybu.

Použitím aplikace jako MagFone Location Changer, která umožňuje změnu nebo „spoofing“ polohy, se vám otevře svět nových měst a ulic, které můžete virtuálně prozkoumávat.

Co je MagFone Location Changer?

MagFone Location Changer je profesionální nástroj na změnu GPS polohy, který dokáže simulovat vaši fyzickou polohu a oklamat aplikace, aby si myslely, že jste někde jinde. Je to také skvělé řešení pro Pokémon GO Move Hack pro Android i iOS.

Klíčové vlastnosti MagFone Location Changer:

Snadné použití – změňte polohu na iOS a Android zařízeních jedním kliknutím.

Simulace GPS pohybu podle vámi zvolené trasy a rychlosti.

Kompatibilní s většinou aplikací založených na poloze, jako je Pokémon GO, Mobile Hunter, Life360.

Různé herní režimy simulace GPS pohybu.

Funkce cooldown, která pomáhá zabránit banu vašeho účtu.

Jak používat MagFone Location Changer ke spoofingu v Pokémon GO?

1. Připojte telefon k počítači a spusťte MagFone

Otevřete MagFone Location Changer na počítači a připojte telefon kabelem USB. Vyberte možnost „Change Location“ a klikněte na tlačítko Start.

2. Teleportujte se na nejlepší místa pro Pokémon GO

Po vstupu do mapy můžete označit nejlepší místo pro Pokémon GO a kliknout na „Start Modifying“. Nebo zadejte konkrétní místo do vyhledávacího pole.Poznámka: Pokud se mapa nenačte ihned, budete požádáni o povolení připojení telefonu k počítači odemčením zařízení a zadáním hesla. Poté postupujte podle pokynů k aktivaci vývojářského režimu na vašem zařízení. Po jeho aktivaci můžete začít měnit polohu.

Závěr

Spoofing v Pokémon GO otevírá možnosti chytit vzácné Pokémony, účastnit se exkluzivních akcí a užívat si rozmanité herní zážitky po celém světě. Pokud chcete prozkoumat místa jako Tokio, San Francisco nebo Sydney, vyzkoušejte MagFone Location Changer. Navíc můžete využít vánoční akci MagFone od 18. prosince 2024 do 6. ledna 2025.

