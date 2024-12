Zlepšete si náladu za dlouhých zimních večerů pomocí chytrých světel

O „internetu věcí“ a „chytrých“ domácích spotřebičích jste již slyšeli, ale pokud nejste technicky zdatní, může to být matoucí a zastrašující téma. Pokud vás však napadne přidat do své domácnosti chytré osvětlení, je to mnohem jednodušší, než si možná myslíte.

Snadno a levně

V dnešní době se chytrým může stát nejrůznější vybavení vaší domácnosti, ale jedním z nejjednodušších (a nejlevnějších) způsobů, jak začít, je vylepšit domácí osvětlení. Pokud v domácnosti používáte chytré osvětlení, můžete ho ovládat pomocí mobilního zařízení nebo počítače. Můžete začít se svými stávajícími lampami prostřednictvím levných chytrých zástrček, nebo jít o krok dál a přidat chytré žárovky s více možnostmi.

Můžete například používat hlasové příkazy (prostřednictvím Siri, Google Assistant nebo Alexa) prostřednictvím volitelného chytrého reproduktoru nebo mobilního zařízení nebo využít speciální chytré spínače světel a detektory pohybu. Můžete dokonce nastavit časovače, aby se světla automaticky zapínala nebo vypínala v určitou dobu nebo například vždy, když vstoupíte do místnosti nebo ji opustíte. Velice rychle zjistíte, že nastavení chytrého osvětlení ve vaší domácnosti je levnější a mnohem jednodušší, než jste si kdy mysleli. Ve skutečnosti, pokud umíte zašroubovat klasickou žárovku, můžete začít.

Výhody chytrého osvětlení

Nastavení chytrých světel tak, aby se zapínala nebo vypínala v určitý čas, je snadné a celkově vám usnadní život. Kromě jiného tady svou roli hraje také argument bezpečnosti. Pokud se nacházíte mimo domov, můžete jej nechat vypadat jako obsazený, abyste odradili potenciální pachatele. A pokud se domů vracíte v noci, lze například chytrá světla kolem vchodových dveří a ve vstupní hale nastavit tak, aby se automaticky rozsvítila, jakmile se přiblížíte.

Pohodlí je dalším argumentem. Pokud odpočíváte v obýváku a chcete nastavit osvětlení – aby bylo jasnější, abyste si mohli číst, nebo tlumenější, abyste mohli sledovat film – můžete použít svůj hlas, aniž byste museli pohnout prstem nebo dokonce vstávat. Stačí vyslovit ten správný hlasový příkaz. Pokud použijete speciální barevné LED panely, můžete umocnit svůj zážitek z hraní her nebo sledování filmů tím, že panelům dovolíte, aby barvu, teplotu a rytmus světla přizpůsobily tomu, co se právě odehrává na obrazovce.

Pokud neinstalujete nebo nevyměňujete stálá svítidla, například zapuštěné stropní osvětlení, nástěnný svícen nebo závěsné svítidlo, nebude nutné najímat elektrikáře. Mějte na paměti, že díky tomu, že chytré žárovky využívají technologii LED, jsou mnohem energeticky úspornější než tradiční žárovky, nikdy nejsou horké na dotek a každá žárovka je navržena tak, aby vydržela nejméně 15 000 hodin nepřetržitého používání.

Fotogalerie Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 4 angle Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 2 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 3 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - Dreamview 1 Govee M1 PRO PREMIUM Smart RGBICW+ LED Matter - GH app screen 1 Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - mulicolor sample grad test Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - person space Govee TV Backlight 3 Lite TV 55-65 SMART RGBICW - G.Home Color Segment Management iPhone SE Vstoupit do galerie

Co budete potřebovat?

Protože se chytrá světla ovládají pomocí internetu, musí být váš domov vybaven Wi-Fi. Poté budete potřebovat stanovit způsob, jak světla ovládat. To lze provést například pomocí chytrého telefonu (nebo jakéhokoli mobilního zařízení připojeného k internetu odkudkoli na světě), chytrého reproduktoru (pokud chcete vydávat hlasové příkazy) nebo speciálních vypínačů světel.

V domácnosti je také třeba nainstalovat produkty pro chytré osvětlení. Můžete to udělat po jedné žárovce nebo svítidle, modernizovat celou místnost pomocí chytrého osvětlení nebo vyměnit většinu světel v celé domácnosti – podle svých potřeb a rozpočtu. V některých případech se k zakoupenému inteligentnímu osvětlení dodává most nebo rozbočovač. Toto zařízení se připojí přímo k modemu nebo rozbočovači Wi-Fi pomocí dodaného kabelu.

Jaká svítidla si můžete pořídit?

Máte mnoho možností, jak vylepšit svůj domov pomocí chytrého osvětlení. Chytrými žárovkami můžete nahradit primární osvětlení v místnosti, a to prostou výměnou žárovek ve stávajících svítidlech. Další možností je nahradit samotná svítidla například stojacími lampami, stolními lampami, svícny, vestavěným osvětlením a stropními lampami, které mají zabudované chytré LED osvětlení.

Existují také dekorativní chytrá svítidla určená speciálně k tomu, aby dodala místnosti barevnou atmosféru, ale nesloužila primárně jako zdroj světla. Navíc můžete využít širokou škálu speciálních možností chytrého osvětlení určeného pro vnitřní nebo venkovní použití. Až začnete nakupovat, bude pravděpodobně jednodušší, když se budete držet pouze jedné značky, abyste zajistili kompatibilitu a bezproblémovou integraci.

Přechod na chytré osvětlení je snadný a přináší řadu výhod. Ať už hledáte větší pohodlí, zvýšení bezpečnosti nebo jen chcete dodat svému domovu moderní nádech, chytrá světla jsou skvělým začátkem. Vyzkoušejte to a objevte, jak může chytré osvětlení zlepšit váš každodenní život.

Osvětlení pro každou příležitost zakoupíte například zde.