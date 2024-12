Pornhub se pochlubil statistikami za rok 2024! Na co se Češi dívali nejčastěji?

Říká se, že na porno se dívá každý a kdo tvrdí, že ne, dívá se dvakrát tak často jako běžný divák. Vzhledem k tomuto tvrzení se tak dá víceméně předpokládat, že mnohým z vás nebude cizí portál Pornhub, který je jedním z nejnavštěvovanějších erotických portálů světa nabízející snad vše, po čem vaše zvrhlé já touží. Pokud se jdete čas od času na tyto stránky “odreagovat” i vy, mohly by vás zajímat statistiky, které Pornhub čerstvě zveřejnil. Na grafy se můžete podívat v galerii níže:

Zatímco přesná čísla celkových návštěv k dispozici bohužel letos nejsou, dočkali jsme se odhalení celé řady dalších zajímavostí. Jako již tradičně se dozvídáme například jméno nejvyhledávanější pornoherečky letošního roku, kterou se stala Abella Danger. Druhé místo pak pro sebe uzurpovala Abella Danger, která byla loni první, a třetí pak Violet Myers.

Za pozornost stojí i žebříček nejvyhledávanějších výrazu letošního roku. Tomu vládne pojem hentai, následovaný latina a milf. Zle si nevedly ani lesbian či anal. Co se týče frekvence sledování porna, v tom Češi a Slováci bohužel propadli, jelikož se nedostali ani do prvních dvacítek zemí. Na druhou stranu, vzhledem k relativně nízkému počtu obyvatel obou národů je jasné, že měřit síly s národy mnohonásobně početnějšími ve sledování porna těžko můžeme. Pokud by vás pak zajímalo, na jaká videa se v Česku a na Slovensku díváme nejraději, jsou to videa s lesbickou tématikou.