Díky této vychytávce můžete ovládat váš smartphone nebo počítač jazykem!

Naprostá většina z nás nikdy nezažije jaké to je neovládat své těo. Nemít možnost vzít do ruky myš a klávesnici nebo se jednoduše dotknout svého telefonu a někomu poslat zprávu, natož si třeba zahrát nějakou tu hru nebo si v případě nouze zavolat o pomoc. Existují však lidé, kteří ať už v důsledku úrazu, nemoci nebo vrozené vady ovládají pouze pohyby od krku nahoru. PRávě pro ty je určena vychytávka od společnosti Augmental s názvem mouthpad.

To co na první pohled vypadá jako nasazovací rovnátka je ve skutečnosti trackpad, který si vložíte do úst a zarazíte si jej o horní patro. Poté po něm jezdíte jazykem a můžete ovládat svůj iOS nebo Android telefon a také PC nebo mac. Zařízení vážící pouhých 7,5 gramu o rozměrech 80 x 50 x 30 mm je vyrobeno jak jinak než ze zdraví neškodných materiálů a po 90 minutách nabíjení dokáže sloužit pro ovládání vašeho zařízení až po dobu 5 hodin. Je úžasné, co díky inženýrům a vědcům dnes dokáže lidstvo nabídnout lidem, kteří mají problémy s tím, co pro zdravého člověka je naprostá samozřejmost. Pokud MouthPad využijete, pak si jej můžete pořídit přímo zde.