28 Years Later: Dlouho očekávaný velkofilm natočený na iPhone 15 Pro má první venku první trailer!

28 Years Later nebo 28 let poté je nejočekávanější film příštího roku. Jedná se o dlouhoočekávané pokračování hitu 28 dní poté. Film nyní přichází s prvním oficiálním trailerem, který je stejně jako celý film natočen na iPhone 15 Pro Max. Na to, jak vypadá výsledek se můžete podívat v traileru níže a ve stejné kvalitě bude v kinech i samotný film. Vzhledem k tomu, že natáčení trvalo více než rok, byl k němu použit iPhone 15 Pro Max a nikoli nejnovější iPhone 16 Pro Max, jenž v té době ještě nebyl k dispozici. Ve filmu který režíroval držitel Oscara Danny BBoyle hrají herci jako Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson nebo Ralph Fiennes. Premiíra je plánována na 20 června 2025 a jak to vypadá z traileru, máme se na co těšit.