Nemůžete se už dočkat vydání Kingdom Come: Deliverance II? Není divu! Tato hra totiž vypadá minimálně z videí, kterými nás vývojáři z Warhorse Studio v čele s Danem Vávrou zásobují, opravdu fantasticky. Před pár hodinami pak byl zveřejněn i příběhový trailer, který vás má navnadit na co, co Jindru v pokračování KCD čeká.