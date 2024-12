Není čas ztrácet čas! Apple se po nedávné premiéře čipů M4 chystá na výrobu M5

Společnost Apple se podle dostupných informací již nyní připravuje na výrobu čipů řady M5. Nasvědčuje tomu zpráva korejského serveru The Elec, podle které si cupertinská společnost tyto čipy objednala u svého dodavatele, společnosti TSMC. Ta právě začíná s výrobou nové generace procesorů.

Očekává se, že řada M5 bude obsahovat vylepšenou architekturu ARM a měla by být vyrobena pomocí pokročilé 3nanometrové procesní technologie společnosti TSMC. Rozhodnutí společnosti Apple upustit u čipu M5 od pokročilejšího 2nm procesu TSMC je prý způsobeno především úvahami o nákladech. Navzdory tomu bude M5 oproti M4 představovat významný pokrok, zejména díky použití technologie TSMC System on Integrated Chip (SoIC).

Tento přístup 3D skládání čipů zlepšuje tepelné řízení a snižuje elektrické úniky ve srovnání s tradičními 2D návrhy. Apple podle dostupných informací rozšířil spolupráci s TSMC na nové generaci hybridního pouzdra SoIC, které rovněž kombinuje technologii lisování termoplastických kompozitních uhlíkových vláken. Balíček údajně v červenci vstoupil do malé zkušební výrobní fáze. Očekává se, že chystaný čip M5 společnosti Apple přinese výrazné zvýšení výkonu a účinnosti v různých zařízeních. Výroba by mohla začít již v druhé polovině roku 2025 a první zařízení vybavená čipem M5 by mohla být uvedena na trh koncem příštího roku nebo začátkem roku 2026.

Za předpokladu, že Apple zachová svůj typický cyklus aktualizací vlastních čipů, tato zařízení by z inovací měla těžit jako první:

iPad Pro: Čipy M5 by mohly v zařízeních debutovat koncem roku 2025 nebo začátkem až polovinou roku 2026.

MacBooky Pro: Modely s čipy řady M5 se očekávají koncem roku 2025.

MacBook Air: Varianty s čipy M5 se pravděpodobně objeví počátkem roku 2026.

Apple Vision Pro: Aktualizovaná verze náhlavní soupravy s čipem M5 se očekává mezi podzimem 2025 a jarem 2026.

V oficiálním kódu společnosti Apple již byly objeveny odkazy na to, co se považuje za čip Apple M5. Dnešní zpráva potvrzuje, že společnost Apple nadále spoléhá na společnost TSMC jako na svého výhradního partnera pro výrobu čipů.