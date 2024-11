Neomezený mobilní tarif za 399 korun! Blíží se Black Friday nabídka od Vodafonu

Mimořádně výhodné ceny si Vodafone připravil jako Black Friday nabídku pro všechny, kteří si pořídí neomezené mobilní tarify (data, volání i SMS) v termínu pátek 29. listopadu až neděle 1. prosince včetně. Kdo nabídku během těchto 72 hodin využije, získá slevu už napořád. Navíc na začátku prosince odstartuje adventní soutěž o ceny v hodnotě 150 tisíc korun.

Vodafone už představil vánoční nabídku pro majitele předplacených karet i kampaň, kde lze se službami Vodafone FLEX ušetřit až 15 tisíc korun. Tím ale Vánoce u Vodafonu zdaleka nekončí. Teď přichází Black Friday nabídka s dosud nevídanými cenami neomezených mobilních tarifů! Navíc, kdo nyní nabídku využije, tomu už Vodafone garantuje slevu napořád. Nabídka bude dostupná přes všechny prodejní kanály ve dnech pátek 29. listopadu až neděle 1. prosince včetně. Všechny prodejny Vodafonu budou mít otevřeno (i ty běžně o víkendu uzavřené), aby zákazníci mohli mimořádnou nabídku snadno využít.

Jde konkrétně o tři neomezené mobilní tarify, které zahrnují data, volání i SMS zprávy. Neomezený Basic+ za 399 místo původních 747 korun, to znamená s garantovanou slevou 46 % napořád. Další zvýhodnění se týká tarifu Neomezený Super+ za 599 místo 997 korun, tedy se slevou 40 % napořád. Třetím tarifem je Neomezený Premium 5G za 889 místo 1 307 korun se slevou 32 % napořád. „Tato Black Friday nabídka přináší našim zákazníkům neuvěřitelně výhodné mobilní tarify. Přitom s balíčkem služeb Vodafone FLEX si každý může užívat nejen atraktivní ceny tarifů, telefonů a dalších zařízení, ale i flexibilitu, díky které je dnes možnost zůstat ve spojení dostupnější než kdykoliv předtím,“ říká Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Vodafone Czech Republic.

Adventní soutěž o ceny za 150 tisíc

Kromě toho brzy odstartuje adventní soutěž pro zákazníky Vodafonu. Soutěžit budou moci od 1. do 28. prosince 2024 každý adventní týden, a to vždy o tři atraktivní ceny od partnerů Vodafonu. Soutěž bude probíhat v mobilní aplikaci Můj Vodafone, a to odpovídáním vždy na jednu vánočně laděnou otázku. Celkem se hraje o ceny v hodnotě 150 tisíc korun, například o mobilní telefony nebo robotický vysavač. Další ceny zatím zůstávají překvapením.

Řada dárků pro stávající zákazníky

Už nyní a až do 31. prosince si stávající zákazníci Vodafonu mohou sami zdarma vyzvednout také několik dárků, a to rovněž v aplikaci Můj Vodafone. Konkrétně jde o 2, 3 a 5 GB dat zdarma k tarifům Red Basic Lite, Red Basic a Red Basic+. Dále platí, že u tarifů, které nevyužívají plnou neomezenou 5G rychlost, si lze zdarma aktivovat maximální rychlost stahování, a to na 31 dní. Balíček dat si stačí vyzvednout v mobilní nebo internetové samoobsluze Můj Vodafone nebo aktivovat přes web vodafone.cz/nabidky/5g-v-mobilu. Nabídka je určená pro firemní i nefiremní zákazníky s uvedenými tarify.