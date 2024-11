Western Digital představil nová rychlá a prostorná úložná řešení pro technické nadšence, tvůrce digitálního obsahu i hráče

Společnost Western Digital oznámila, že uvedla na trh několik nových úložných řešení s technologií flash. Inovativní produkty oceňovaných značek SanDisk® a WD_BLACK™ dosahují nové úrovně rychlosti, spolehlivosti a kapacity a slouží rozmanitým potřebám digitálních úložišť. Mohou se stát vhodným dárkem pro nadcházející sváteční období a pro nové aktivity v příštím roce.

Produkty Western Digital lze zakoupit zde

Vysoce výkonné přenosné disky SSD s mimořádnou kapacitou

Rozšířené portfolio přenosných SSD disků SanDisk zahrnuje dvě novinky, které se vyznačují rychlostí SSD disků nové generace a pomáhají překonávat hranice odolnosti. Nové disky jsou ideální pro profesionály nebo tvůrce a všechny ostatní, kdo potřebují ukládat velké množství dat na cestách i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách.

Přenosný SSD disk SanDisk Extreme PRO® USB4® je jedním z prvních přenosných SSD disků na trhu s rozhraním USB4. SanDisk Extreme PRO® s USB4® je skvělý pro profesionály, kteří potřebují výjimečnou rychlost a výkon. Disponuje bleskovým připojením USB4 s rychlostí až 3 800 MB/s při čtení a až 3 700 MB/s při zápisu,2 což uživatelům poskytuje neuvěřitelně rychlé přenosy souborů, které udržují pracovní postupy v chodu, okamžitý přístup k obsahu a plynulé 3D vykreslování. Disk je vybaven odolným silikonovým pláštěm a kovaným hliníkovým šasi, které pomáhají chránit disk a tím i data před každodenním opotřebením a umožňují uživatelům bezproblémový přístup k souborům bez omezení. Konstrukce externího disku je v souladu s normou IP65 a odolá stříkající vodě, dešti, a dokonce i polití5. Pro případ náhodných pádů je SanDisk Extreme PRO USB4 chráněn proti pádu z výšky až dvou metrů.6 Disk je také zpětně kompatibilní se zařízeními USB 3.2 a USB 2.0 a podporuje Thunderbolt™ 4. Očekává se, že SanDisk Extreme PRO USB4 bude v prodeji počátkem roku 2025 v provedení 2 TB a 4 TB 1.

Externí disk SanDisk Extreme® Portable SSD s kapacitou 8 TB1 je skvělým řešením pro všechny, kdo vytvářejí obrovské soubory nebo zálohují obrovské digitální knihovny na cestách. 8TB1 SanDisk Extreme® Portable SSD je dokonalou kombinací rychlosti, odolnosti a kapacity, která udrží krok s požadavky na práci s digitálním obsahem při aktivním životním stylu. Disk nabízí rychlost čtení až 1 050 MB/s a zápisu až 1 000 MB/s.2 SanDisk Extreme Portable SSD 8 TB1 je nyní k dispozici na SanDisk.com a u vybraných prodejců za doporučenou maloobchodní cenu 16 555 Kč.

Vyšší výkon a větší úložiště pro hry na vyšší úrovni

Řada WD_BLACK, která je určena pro hraní her, nyní má nyní dva nové produkty, jejichž cílem je poskytnout úžasný výkon a kapacitu, aby hráči mohli hrát naplno:

Interní SSD disk WD_BLACK™ SN7100 NVMe™ SSD je nový, vysoce výkonný SSD disk PCIe® Gen 4×4 DRAMless NVMe, který jednoznačně pomůže mainstreamovým hráčům plně využít možností dnešních pohlcujících her, které mají vysoké nároky na vizualizaci a jejichž velikost neustále roste. Tento nový interní SSD disk je vyroben s nejnovější pamětí TLC 3D NAND společnosti Western Digital a poskytuje rychlost až 7 250 MB/s při čtení a 6 900 MB/s při zápisu 2 (modely 1-2 TB), což představuje až 35% nárůst výkonu oproti SSD disku WD_BLACK předchozí generace4. Pro mainstreamové hráče, kteří hledají větší kapacitu, poskytuje SSD disk WD_BLACK™ SN7100 NVMe™ obrovské možnosti ukládání současných herních knihoven s volným místem pro nové hry, budoucí aktualizace a stahovatelný obsah. Tento vysoce výkonný disk NVMe SSD byl navržen s ohledem na notebooky a herní kapesní počítače a oproti předchozí generaci4 poskytuje až o 100 % vyšší energetickou účinnost při maximální rychlosti. Může se také pochlubit výdrží až 1 200 TBW3 (2TB model) pro streamování her, zachycení speedrunů a práci s nejnovějšími herními enginy. Je ideální pro hráče, kteří často zapisují a mažou ze svých disků velké množství dat. Disk WD_BLACK™ SN7100 NVMe™ SSD je k dispozici v kapacitách 500 GB, 1 TB a 2 TB1 a očekává se, že bude k dispozici k předobjednání již nyní na SanDisk.com za ceny od 1 705 Kč (500 GB). Dále se očekává, že model s kapacitou 4 TB 1 bude k dispozici v příštím roce.

Rozšiřující karta WD_BLACK C50 pro Xbox® 2 TB 1 přichází v době, kdy stále více her překračuje kapacitu 100 GB, a poskytuje další potřebný prostor pro hráče. Jádro SSD disku WD_BLACK C50 NVMe poskytuje výjimečné rychlosti, zatímco jeho integrace s funkcemi Xbox, jako je Xbox Velocity Architecture a Quick Resume, zajišťuje skutečně bezproblémový zážitek. Je to rychlý a snadný způsob, jak Xboxu řady X|S poskytnout velkou kapacitu a mít nainstalováno více titulů. Tuto oficiálně licencovanou kartu stačí zapojit přímo do konzole a získáte podobný výkon jako u interního úložiště Xbox. Součástí nákupu disku je také jeden měsíc služby Game Pass Ultimate7 a jeden měsíc služby Discord Nitro8. Rozšiřující karta 2TB1 WD_BLACK C50 pro Xbox se prodává za doporučenou maloobchodní cenu 6 573 Kč a je již k dispozici na webu SanDisk.com a u vybraných prodejců.