Teleobjektiv zůstane i v příštím roce jen na iPhonů Pro, nad foťákem 17 Air visí stále otazníky

Očekávání se prakticky 100% naplní. Přestože se v posledních měsících párkrát v kuloárech objevily zvěsti o tom, že by se mohly v příštím roce základní iPhony 17, ale hlavně pak chystané supertenké iPhony 17 Air dočkat teleobjektivu, jsou nyní tyto zprávy vyvráceny přímo dodavatelským zdrojem Applu.

S informacemi od dodavatelů Applu přišel před pár hodinami spolehlivý korejský portál The Elec, kterému se podařilo zjistit konkrétně to, že kalifornský gigant v příštím roce počítá s nasazením teleobjektivu s pětinásobným optickým zoomem opět jen u iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max. Základní iPhony dostanou stejně jako v předešlých letech dvojitou fotosoustavu ve složení širokoúhlý + ultraširokoúhlý objektiv, přičemž s čím přesně vyrukuje iPhone 17 Air, to je zatím otázku – tedy částečnou. Dostat má totiž buď jen jednoobjektivový širokoúhlý fotoaparát, nebo se dočká po vzoru základních „sedmnáctek“ též ultraširokoúhlého objektivu. Teleobjektiv je zde ale zapovězen.

Důvod je přitom i dle slov dodavatelů naprosto jednoduchý. V případě modelu 17 Air je jím zejména prostorová náročnost, kdy teleobjektiv jako takový zabírá v telefonu poměrně dost místa a do úzkého těla by se zkrátka nevešel. V případě základních modelů je to pak samozřejmě jeho cena, která by celkovou cenu těchto telefonů navýšila a tím z nich tak učinila ještě hůře dostupné modely. Zároveň by Apple umazal další rozdílnost mezi základními modely a řadou Pro, čímž by ve výsledku zapříčinil to, že by na sobě mohly jeho iPhony kanibalizovat.